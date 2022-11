TOP 14. CLERMONT. Baptiste Jauneau, le digne successeur de Morgan Parra ?

À 18 ans, le demi de mêlée de Clermont Baptiste Jauneau ne cesse d'enchaîner les performances encourageantes en Top 14. De quoi présager un avenir radieux derrière la mêlée auvergnate.

Nous avions découvert le jeune Baptiste Jauneau avec Clermont la saison dernière, lors d'un match de Champions Cup face à Leicester. 7 mois plus tard, le demi de mêlée n'a cessé de grappiller petit à petit du temps de jeu, engrangeant même deux titularisations en Top 14. Et parmi elles, l'on compte la rencontre de ce week-end, face à Castres. Associé à Anthony Belleau à la charnière, le joueur passé notamment par Biarritz a su mener comme il se doit le pack clermontois, et ce malgré une adversité de taille. Il n'a d'ailleurs pas eu à rougir dans son duel face à Santiago Arata, puis face à Julien Blanc. Investit et en jambes, c'est notamment lui qui inscrit le premier essai des siens juste avant la pause, après un bon travail des avants. Une réalisation pleine de filouterie, et digne des 9 les plus expérimentés. Mais voilà, sa prestation face au CO n'est pas son seul fait d'arme. En effet, Jauneau avait déjà été excellent il y a trois semaines face au Stade Toulousain, mais également lors de ses quelques entrées en jeu.

Nous sommes d'accord, il n'est pas question ici de s'enflammer pour un joueur de 18 ans, qui n'a même pas disputé 10 matchs en championnat. Mais force est de constater que Baptiste Jauneau a quelque chose en plus : capable aussi bien de ralentir que d'accélérer le jeu, il dégage également une sérénité rare pour son âge. Très bon en défense, il sait prendre le leadership, notamment lors des temps faibles. De quoi rappeler un certain... Morgan Parra ! Également en avance à l'époque, il est devenu une véritable légende du club auvergnat. De quoi promettre pour l'avenir donc, d'autant que ses concurrents au poste (Bézy, Viallard), ne sont pas des titulaires indiscutables. Laissons-lui le temps désormais de s'exprimer sur le terrain, et peut-être même dès le week-end prochain, face à Bayonne

