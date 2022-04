RUGBY. Clermont. Il a fêté sa première titularisation en Champions Cup à 18 ans : découvrez Baptiste Jauneau

Pour sa première titularisation chez les pros, le jeune demi de mêlée Baptiste Jauneau a impressionné face au leader de Premiership, Leicester.

Sèchement battu au match aller (10-29), Clermont s'avançait ce week-end sur la pelouse de Leicester sans trop y croire, mais avec l'envie de faire mieux. Pour ce faire, le staff auvergnat a décidé de lancer dans le grand bain un jeune demi de mêlée de 18 ans, face à l'une des meilleures équipes d'Europe. Son nom ? Baptiste Jauneau, doublement surclassé chez les Bleuets, et titulaire au poste de numéro 9 avec ces derniers. Un défi énorme donc pour ce joueur formé à l'AS Buzy-Ogeu. Et pourtant, il ne lui a fallu pas plus de quelques minutes pour charmer les supporters de l'ASM. Dès ses premières interventions, l'on sent un joueur rapide, vif, qui ne cesse d'accélérer le jeu. Très sobre dans un premier temps, il n'a ensuite pas hésité à porter un peu le ballon, ce qui nous a permis de voir ses qualités balle en main. Mais attention, l'ancien joueur d'Oloron et de Biarritz n'est pas juste un bon organisateur ! Il est aussi plutôt à l'aise en défense, ne cessant de mettre la pression aux attaquants adverses. C'est d'ailleurs sur l'une de ses montées qu'il a failli inscrire son premier essai en Champions Cup, après un ballon contré. Malheureusement, la pointe du ballon touchera la ligne, ce qui ne permettra pas à l'arbitre du jour d'accorder l'essai. Remplacé par Morgan Parra à la 50ème minute, Baptiste Jauneau a su nous prouver qu'il faudra compter sur lui dans le futur.

Même s'il est encore (bien) trop tôt pour s'exprimer à ce sujet, la comparaison est tentante. En effet, et alors que Morgan Parra quittera l'Auvergne pour rejoindre le Stade Français à la fin de la saison, l'ASM doit préparer le futur au poste de demi de mêlée. Si Kévin Viallard représente aussi l'avenir à ce poste, la performance de Jauneau a de quoi faire saliver tous les supporters clermontois (et amoureux du rugby). Et au vu de son match, il ne serait pas étonnant de revoir rapidement Jauneau dans le groupe de l'ASM, d'autant que Bézy n'est toujours pas revenu à la compétition. Néanmoins, laissons le temps à ce jeune joueur d'acquérir de l'expérience, lui qui n'a disputé que 10 minutes en Top 14 (face à Biarritz en décembre dernier).

