RUGBY. Pourquoi Penaud à Toulouse serait mauvais pour le Top 14 ? L'avis tranché de cet international

Alors que la saga Penaud bat son plein, l'ancien international Harinordoquy a donné son avis sur la question. Pour lui, la venue du joueur à Toulouse serait une mauvaise chose pour le Top 14.

Depuis maintenant plusieurs semaines, tous les amateurs de rugby se posent la même question : mais où va jouer Damian Penaud la saison prochaine ? Si pour l'heure, les deux options les plus probables sont soit un départ à Toulouse, soit une prolongation à Clermont, il semblerait que l'international du XV de France soit particulièrement attiré par le club de la Ville Rose. Un transfert qui renforcerait singulièrement l'effectif du Stade Toulousain, qui est certainement déjà l'un des plus complets du Top 14, si ce n'est le plus complet. Un constat qui agace quelque peu. D'ailleurs, dans l'émission Arrêt Buffet diffusée sur Rugbyrama, l'ancien international aux 82 sélections chez les Bleus Imanol Harinordoquy est revenu sur ce sujet. Et pour lui, il est clair que la venue de Penaud à Toulouse ne serait pas une bonne chose pour l'attractivité du Top 14 :

"Quand tu as un joueur comme ça dans une équipe, ça te permet, le jour où tu es moins performant, de gagner sur une action (...) Cela finirait par nuire à l'attractivité du championnat, parce que lorsque que l'on regarde un match de rugby l'on aime voir des oppositions entre des équipes où il y a du passif et des internationaux. C'est ce qui fait le charme de notre championnat. Mais si tous les joueurs commencent à jouer dans la même équipe, on n'aura plus ces petits moments". Vous l'aurez compris, le potentiel transfert de Penaud au Stade Toulousain ne satisfait pas tout le monde, bien au contraire. Reste à voir désormais si cette rumeur se concrétise. Néanmoins, rappelons qu'en cas d'arrivée de Penaud, le champion d'Europe 2021 devrait se séparer de certains joueurs, notamment au poste d'ailier, afin de rester dans les clous du Salary Cap...

