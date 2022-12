RUGBY. TOP 14. Les supporters de l'ASM montent au front pour conserver leur chouchou Damian Penaud

L’Interclubs des supporters de Clermont veut marquer les esprits et peser de tout son poids pour tenter de conserver Damian Penaud, très courtisé.

C'est fou de voir comme en Top 14 peut-être plus qu'ailleurs, les tendances peuvent s'inverser si rapidement. Auteur d'un bon début de saison, l'ASM pointe à la 10ᵉ place du Top 14 à l'heure d'écrire ces lignes, après 4 mauvais résultats consécutifs. C'est ainsi que la réception de Montpellier ce week-end s'annonce d'ores et déjà électrique, presque décisive, pour le club auvergnat dans le but de tenir bon la barre au classement. D'ailleurs, une "mobilisation générale" pour soutenir les joueurs s'annonce ce samedi à Marcel-Michelin, comme l'a indiqué sur les réseaux sociaux l'Interclubs de l'ASM, qui regroupe tous les supporters des auvergnats.

TOP 14. CLERMONT. Après deux mois de disette à domicile, le réveil du volcan face au MHR ?Autre objectif de la journée ? Montrer un soutien indéfectible à Damian Penaud, très fortement courtisé, et que Toulouse notamment aimerait fortement faire signer. La mise en place de tifos en l’honneur de l'homme aux 51 essais (en 97 matchs) sous le maillot jaune et des chants "Damian à Clermont" ou "Damian se queda" devraient résonner dans l'enceinte clermontoise, comme pour répondre aux "Damian à Toulouse" entonnés lors du dernier France-Japon, joué au Stadium de Toulouse. "Ce n'est pas en pestant derrière nos portables que nous soutiendrons notre équipe ! Nous sommes la Yellow Army, ne l'oublions pas !", a lancé Audrey Dulondel, présidente de l’Interclubs.

XV DE FRANCE. Damian Penaud, l’homme le plus courtisé de l’Hexagone ?Est-ce que cela contribuera à faire rester l'ailier tricolore dans son club de toujours chez les professionnels ? La seule chose dont on est sûr, c'est que le match de samedi sent la poudre. Une victoire et l'ASM recollerait au wagon des 6 premières places. Une défaite et la zone rouge se rapprochait très dangereusement...