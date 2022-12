Top 14. Et si Patrice Collazo enfilait sa cape de Super-Héros pour sauver Brive ?

Depuis le début de saison, Brive est en grande difficulté, et traverse une série noir de 7 matchs sans victoire en Top 14. Sans club jusque-là, Collazo a décidé de rejoindre Brive, pour un défi corsé.

Un entraîneur de renom

Ce n'est pas un inconnu qui débarque en Corrèze à la mi-saison ! En effet, Patrice Collazo est une tête bien connue du Top 14, et a fait le bonheur de La Rochelle, avant de connaître un passage délicat à Toulon. Avec les Maritimes, Collazo a marqué l'histoire du club, en y restant sept saisons et en faisant monter le club en Top 14, en 2014. Avec le Stade Rochelais, Collazo fini en 2017 à la première place du Top 14, avant de s'incliner face à Toulon, sur le gong, en demi-finale. L'idylle entre le club et l'entraîneur a pris fin à la fin de la saison 2017-2018, pour ensuite prendre les voiles du côté de la rade. À Toulon, son passage a été plus mitigé, avec des résultats bien en dessous des espérances, mais avec une équipe en construction, juste après les années magnifiques des galactiques. À la mi-saison, en 2021, le club se séparera de Collazo. Depuis, ce dernier s'est fait discret, sans réelles apparitions médiatiques et n'a pas retrouvé de club. Il rejoint alors le CA Brive, en grande difficulté, et sera ce soir en tribune, pour le derby face au voisin clermontois, avant d'être présenté à la presse à l'issue de la rencontre.

Brive, le plus gros défi de sa carrière

Mais quel entraîneur aurait accepté de reprendre le club de Brive, actuellement dernier du Top 14, et qui est en très mauvaise posture pour se maintenir en Top 14 ? Eh bien, c'est un défi qui ne semble pas faire peur à Collazo, qui sans club depuis plus d'un an, a choisi de rebondir en Corrèze. Sans manager depuis le départ de Jeremy Davidson, c'était Arnaud Méla, ancienne gloire du club, qui faisait l'intérim, sans réel succès. Accompagné de Jean-Baptiste Péjoine, Phillipe Carbonneau et de Goderzi Shvelidze, l'ancien rochelais devra trouver la recette miracle pour remettre de l'ordre dans la maison briviste. Sans conteste, le défi "maintien" de Brive, se dresse comme étant le plus gros défi de la carrière d'entraîneur de Collazo, habitué aux plus grosses écuries, avec davantage de budget et une profondeur d'effectif plus large. Néanmoins, ce dernier est parti de plus bas avec le Stade Rochelais pour ensuite briller dans l'élite du rugby français. En effet, il a gagné le championnat de Pro D2, avec une finale d'accession au Top 14 face à Agen en 2014, avant de connaître le succès de ces 3 saisons en première division. Pour en revenir à Brive, qui compte 5 points de retard sur Perpignan, Collazo devra déjà redonner de la confiance à l'équipe à domicile, ce qui était sa grande force ces dernières saisons. Rien n'est encore fait dans la lutte pour le maintien, et si Collazo parvient à maintenir le club en Top 14, il aura réussi un des challenges les plus compliqués de sa carrière.