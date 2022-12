TRANSFERT. Officiel : Patrice Collazo est de retour en TOP 14 !

Le CAB a officialisé Patrice Collazo à la tête de son équipe première ce jeudi. Une annonce qui pourrait faire figure d'électrochoc pour les Corréziens.

Voilà une nouvelle qui va peut-être donner le coup de collier qu'attendaient désespérement les Brivistes ces derniers temps. Alors que le club corrézien avance en eaux troubles depuis un moment et enchaîne les mauvais résultats, le CAB vient d'annoncer une sacrée arrivée : Patrice Collazo va prendre la tête l'équipe première. Le club a annoncé via un communiqué que l'ancien entraîneur toulonnais prendrait place dès lundi sur le banc briviste, alors que l'actuel dernier du Top 14 reçoit Clermont, ce vendredi.

Avec une question : Collazo parviendra-t-il à inverser la tendance actuelle des Coujoux et accrocher un maintien de plus en plus inespéré. Premier élément de réponse, le week-end prochain, où l'ancien entraîneur rochelais refoulera une pelouse du Top 14 pour la 1ère fois depuis plus d'un an. Pour rappel, à l'automne 2021, il avait été licencié par le RCT, où le courant ne passait plus avec ses joueurs...

