VIDEO. Sans lui, il n'y aurait peut-être pas eu de All Blacks ni de rugby en Nouvelle-Zélande !

Dans la rubrique petite histoire et conte du rugby, nous vous avons déniché une anecdote assez marquante. Retour dans le passé, nous voyageons en Nouvelle-Zélande.

L'histoire fascinante du rugby néo-zélandais

Dans une vidéo publiée sur Youtube par Rugby'NZ, nous pouvons écouter Neil Monro, le petit-fils de Charles Monro, qui est à l'initiative de l'arrivée du rugby en Nouvelle-Zélande. Ce dernier nous raconte, avec passion, les prémisses d'un sport qui n'était pas dans les mœurs néo-zélandaises.

Pour rentrer dans le vif du sujet, il se trouve que ce fameux Charles Monro, a été envoyé par son père faire ses études en Angleterre, dans les années 1860. Après plusieurs années là-bas, il décide rentrer au pays et emporte les règles du rugby dans son pays, un sport qui se nommait à l'époque, le football.

Mais alors, quel sport était pratiqué à ce moment en Nouvelle-Zélande ? Neil Monro nous explique : "En Nouvelle-Zélande, on jouait à plusieurs jeux de ballons, mais sans les règles du rugby que Charles connaissait. Il a introduit le jeu en Nouvelle-Zélande, c'est grâce à Charles que le rugby a été importé."

Le premier match de l'histoire

Si les Kiwis sont désormais d'excellents joueurs de rugby, il y a bien eu un début à cela, il y a plus de 160 ans. Le petit-fils de Charles Monro explique alors comment la première rencontre a eu lieu : "Je ne pense pas qu'il savait vraiment ce qu'il faisait, il n'avait pas conscience de l'importance que ce sport prendrait."

"Le 18 mai 1870, il a organisé le premier match entre Nelson College et un club de rugby de la ville de Nelson. Cependant, le club de rugby de Nelson ne respectait pas les règles importées par Charles du Royaume Unis. (...) Il a organisé cette rencontre et a joué ce match, mais plus tard dans sa vie, il n'a pas continué à jouer au rugby."

Les premiers matchs internationaux

Véritable encyclopédie vivante, Neil Monro a aussi tenu à raconter les débuts des internationaux néo-zélandais, qui ont forgé la légende des All Blacks partout dans le monde.

"En 1888, une équipe (néo-zélandaise) est allée au Royaume-Uni. On ne peut pas les considérer comme All Blacks. Ils provenaient majoritairement de trois ou quatre familles néo-zélandaises."

La suite de cette histoire est époustouflante : "Ils sont partis 15 mois, de la Nouvelle-Zélande et dans un petit bateau. Ils ont joué 107 matchs durant leur tournée mondiale et ils en ont gagné 84 !"

Après ce périple, Neil raconte que le rugby a définitivement été importé en Nouvelle-Zélande, et que 18 ans plus tard, une nouvelle équipe nationale était allée défier les Anglais chez eux, et les Néo-zélandais les avaient battus à leur propre jeu. La légende des All Blacks était née.

COUPE DU MONDE. Avant le choc, Aaron Smith encense les qualités d'Antoine Dupont !