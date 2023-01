VIDÉO. RUGBY. Brive enchaîne, chavire et n’hésite pas à chambrer Biggar et le RCT !

Le public briviste est connu pour ses réactions insolites en tribunes, la victoire face à Toulon n’y a pas fait exception.

Parfois, ça tombe mal. L’an dernier par exemple, la direction de Brive avait dû faire des excuses publiques suite à un traitement très véhément du public briviste envers Jules Plisson. Mais ne vous inquiétez pas, on trouve aussi du chambrage bien plus sympathique et moins rancunier. Lors du match opposant Brive à Toulon ce samedi 7 janvier, Dan Biggar à l’occasion de recoller au score et ramener le match à 9 - 9. Alors que les locaux sont sur le point de voir leur avance disparaître, les sifflets ne se font pas (de suite) entendre et laisse d’abord place à un chant atypique. En effet, à la 37ᵉ minute de jeu, les supporters Coujoux semblent lancer un “Ils sont trop payés !” en rythme. Sur les réseaux, d'autres supporters déclarent que le public scandait plutôt "Ils sont protégés !". Dans tous les cas, cette chansonnette n’empêche pas le Gallois de convertir sa tentative.

À peine une minute après, c’est Enzo Hervé qui rajoute 3 points aux Brivistes, sous les applaudissements. Finalement, les Brivistes remportent une troisième victoire consécutive. Après Clermont et Lyon, c’est Toulon qui subit la ferveur de la Corrèze sur le score de 26 à 17. Au terme du match, le capitaine (et Monsieur Interview) de Brive, Saïd Hirèche s’est exprimé au micro de Canal +. L’international algérien n’a pas caché sa joie après la victoire de son club de cœur. Il déclare : “On doit sourire, parce que ça fait très longtemps qu’on n'a pas connu 3 victoires d’affilée. Mais on sait aussi que ce sport nous demande d’être humble et on va le rester. Pau a perdu à domicile, ça va nous aider, mais il faut continuer à travailler.”

Avec cette victoire, le CA Brive revient à 2 petits points de la Section Paloise et à 3 unités du Castres Olympique. S’il faudra attendre le 28 janvier prochain pour retrouver le Top 14, cela laisse du temps aux Coujoux pour préparer un déplacement très compliqué. En effet, ils se déplaceront à Bayonne. Les Basques sont invaincus à domicile cette saison et comptent le rester. Du côté de leurs rivaux, Castres accueillera Bordeaux alors que la Section Paloise se déplacera à Toulon. Mais derrière ça, le match qui revêt d’une importance toute particulière reste la réception de Perpignan début février. Une victoire des blanc et noir permettrait de creuser l’écart avec l’USAP. Une différence de point qui pourrait potentiellement permettre aux hommes de Patrice Collazo d’échapper à la relégation directe.