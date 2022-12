VIDEO. Comblé de joie, Brennan colle un énorme caramel à un coéquipier après la victoire sur Clermont !

Le pilier de Brive Daniel Brennan a célébré la victoire de Brive sur Clermont en Top 14 avec un bouchon sur un coéquipier qui n'avait rien demandé.

RÉSUMÉ VIDÉO. RUGBY. Brive exulte, un Noël qui sent le sapin pour Clermont ?La saison est encore longue et le maintien très loin d'être assuré pour le CAB. Mais en battant Clermont à la maison avant Noël, Brive a relancé la machine et s'est donné les moyens d'y croire jusqu'au bout. Bien sûr, il faudra confirmer ce succès. Mais il était important pour les hommes de Patrice Collazo de retrouver le chemin de la victoire après sept revers de rangs. Vainqueurs 20 à 16 des Clermontois, les joueurs du CAB n'ont pas pu s'empêcher de laisser éclater leur joie au coup de sifflet final alors qu'on jouait la 88e au chronomètre du stade. Il faut dire qu'ils sont allés décrocher ce précieux succès au bout du bout grâce à une réalisation d'Abraham Papali'i quelques instants plus tôt. Plusieurs joueurs sont alors rentrés sur le pré comme si Brive avait remporté un titre. Le pilier Daniel Brennan a lui explosé de joie... avant de coller un énorme tampon à l'épaule à un coéquipier. Lequel ne lui en a pas trop voulu visiblement.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Le Quotidien du Rugby by Théo 🗞 (@rugby.information)



Et aussi : Top 14. Et si l'effet Collazo s'était déjà fait sentir à Brive ?