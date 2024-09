VIDEO. Meilleur que Dusautoir, ce flanker terrorise l'Ulster et explose les compteurs de plaquages

Nous tenons certainement l'une des plus belles performances défensives de ce sport ! Dans l'United Rugby Championship, un exploit de taille a été réalisé par le flanker de Glasgow.

Devant le record de Dusautoir

Vendredi dernier, la première journée de l'United Rugby Championship a été lancée, et a laissé place à de belles affiches. Néanmoins, la rencontre qui nous intéresse a été jouée samedi 21 septembre à 20h45, dans le Ravenhill Stadium de Belfast entre l'Ulster et les Warriors de Glasgow.

Avant le match, difficile de pronostiquer un vainqueur tant les deux équipes étaient proches sur le papier. Toutefois, Glasgow partait avec un certain avantage étant donné que l'écurie écossaise a remporté le championnat l'an passé en battant notamment le Leinster en demi-finale et les Bulls en finale.

Cependant, dans la capitale nord-irlandaise de Belfast, ce sont les locaux qui se sont imposés de justesse, 20 à 19 grâce à un essai de Shanahan. Ce dernier a marqué cinq minutes après le temps réglementaire. Néanmoins, ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui.

Durant la partie, le jeu était plutôt fermé et les envolées offensives rares. Les défenses étaient denses et un joueur a tiré son épingle du jeu dans ce secteur en la personne de Rory Darge. Le troisième ligne du XV du Chardon a réalisé l'exploit de battre le record de plaquages de Thierry Dusautoir.

Le jeune joueur de 24 ans a réussi 39 plaquages à lui tout seul durant plus de 80 minutes, une performance de très haut niveau qui surplombe les 38 unités du Dark Destroyer. Pour rappel, l'ancien Toulousain avait écœuré les All Blacks en quart de finale de la Coupe du monde 2007.

Pour Darge, c'est un record personnel, mais également une prestation qui n'avait pas été observée depuis avril 2019. Lors de la 20ᵉ journée de Pro 14, un autre Écossais, Johnny Gray avait emmené 43 adversaires au sol, le record absolu en la matière. Ce dernier jouait aussi pour Glasgow.

L'an dernier, Jack Willis avait réussi 30 plaquages contre le Leinster en finale de Champions Cup. En 2022, Lucas Dessaigne (Clermont) avait réalisé 29 unités, le record du Top 14 et la saison dernière, Barnabé Massa (Grenoble) avait plaqué à 31 reprises. En Premiership, trois joueurs avaient réussi 34 plaquages : Jacques Burger contre Exeter en 2013, Tom Dunn contre Sale en 2021 et Blair Cowan contre Worcester en 2021.

Une performance défensive remarquable

Vous l'aurez compris, la marque de fabrique des Warriors est leur générosité défensive, couplée à une combativité rare. Cette saison, ces derniers sont en course vers un nouveau titre.

Cependant, Rory Darge n'a pas été le seul à abattre un boulot formidable face à l'Ulster. Au total, ses coéquipiers ont réussi 298 plaquages sur 316 tentés, soit 94% de réussite. Un véritable chef-d'œuvre.

Parmi le XV de départ, six joueurs ont réalisé plus de 20 plaquages et sur la feuille de match au complet, seize joueurs ont réussi plus de 10 plaquages. Un boulot de l'ombre qui n'a malheureusement pas suffi à remporter la partie.

