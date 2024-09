RUGBY. PRO D2. Joe El-Abd, futur homme providentiel de l'Angleterre pour retrouver les sommets ?

Après le départ de Felix Jones, le XV de la Rose se tourne vers Joe El-Abd. L'actuel coach d’Oyonnax pourrait rejoindre l'Angleterre pour solidifier la défense anglaise avant le Tournoi des 6 Nations.

L’Angleterre serait sur le point de recruter Joe El-Abd comme entraîneur de la défense. Actuellement en poste à Oyonnax en Pro D2, l’ancien troisième-ligne de Bristol pourrait remplacer Felix Jones, parti le mois dernier.

Un renfort stratégique pour les hommes de Steve Borthwick à l’approche des tests de fin d’année. Les Anglais ont rendez-vous avec la Nouvelle-Zélande le 2 novembre, puis l’Australie (9 novembre), l’Afrique du Sud (16 novembre) et enfin le Japon (24 novembre).

Joe El-Abd, 44 ans, n’est pas un inconnu dans l’univers du rugby anglais. RugbyPass rappelle même qu'ils "ont été colocataires à l’université de Bath et ont joué ensemble à cette époque."

Passé par Bristol en tant que joueur, il a construit sa carrière d’entraîneur avec brio. Sous sa houlette, Oyonnax a décroché le titre de Pro D2 et s’est imposé comme une place forte du rugby français. Son expérience du haut niveau et son savoir-faire défensif ont largement attiré l’attention de la RFU.

Ce changement de cap pour El-Abd, qui quitterait Oyonnax avec effet immédiat, semble correspondre aux ambitions de la fédération anglaise. Après une Coupe du Monde encourageante, la défense anglaise veut relancer une nouvelle dynamique pour redevenir un mur infranchissable face aux cadors mondiaux.

Le timing de cette nomination serait parfait. Avec les tests de novembre en ligne de mire, Borthwick souhaite une transition rapide et fluide. L’arrivée d’El-Abd avant ces échéances permettrait de poser les premières pierres d’une défense remaniée, plus solide et agressive.

Selon plusieurs sources, l’accord entre Joe El-Abd et la RFU est quasiment bouclé. Il ne resterait plus que quelques détails à finaliser avant l’annonce officielle. Un pari osé mais prometteur pour le XV de la Rose, à quelques mois du Tournoi des 6 Nations. Si El-Abd rejoint effectivement l’équipe anglaise, cela marquerait un retour remarqué dans son pays natal.

Du côté d'Oyonnax, 10e au classement de Pro D2 après quatre journées, ce sera évidemment une grande perte. On avait espéré qu'il irait jusqu'à la fin de son contrat en juin 2025. Le Midi Olympique d'indiquer que le technicien "dispose dans son contrat d’une clause libératoire contre indemnités, justement pour rejoindre sa sélection nationale."