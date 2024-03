VIDÉO. INSOLITE. Quand Docteur Deon Fourie ''soigne'' son adversaire en lui offrant sa compresse en plein match

Scène à la fois hilarante et belle en Afrique du Sud, où Deon Fourie a fait de son mieux pour aider Marcel Coetzee. En dépit des règles sanitaires en vigueur.

Lundi matin, retour au bureau et forcément, les poncifs sont de rigueur. "J’aurai pas dit non à un jour de plus de repos", "quel temps de merde ce week-end" ou encore "c’est quand le prochain férié, déjà ?", vous les avez tous forcément entendu au travail. Et si ce n’est pas encore fait, sachez que ce n’est que partie remise.

VIDEO. TOP 14. ''On a une mentalité de merde'', meurtri, Urios fusille ses joueurs après le lourd revers à La RochelleAlors, puisque l’univers ovale n’est que rarement plus original, on se doit de ressortir l’une des plus célèbres traditions rugbystiques qui veut qu’après s’être mis sur la gueule tout le match, les rugbymen boivent une bière après. Pourquoi ? Parce que ce week-end, la rencontre d’URC a été le théâtre d’une scène "so rugby", comme diraient les british que France 7 a battu en finale du Los Angeles Sevens.

RUGBY. VIDÉO. 19 ans après, gargantuesque exploit de France 7 pour l’or avec Dupont dans tous les bons coupsLors de la rencontre entre les Bulls et les Stormers (score final 42 à 20), monsieur l’arbitre convoque les deux capitaines, Deon Fourie et Marcell Coetzee, pour leur parler. Dans le même temps, l’ancien grenoblois de 37 ans profite de cet arrêt au stand pour s’essuyer le sang qu’il a sur le nez.

RUGBY. 37 ans et toutes ses dents, voici l’histoire incroyable de Deon Fourie en Coupe du mondeJusque là, rien d’inhabituel, nous direz-vous. Le truc, c’est que le solide guerrier Coetzee, 31 capes avec les Springboks, saigne aussi. Plutôt que de sortir du terrain ou d’attendre les soigneurs, le brave Deon Fourie va alors lui faire gagner un temps précieux.





Brilliant moment in Bul v Sto game ... Fourie sees Coetzee is bleeding, so offers him the piece of cotton wool he's been using to wipe the blood from his own schnozz ... Probably breaking every medical rule in the book, but that's an incredible rugby moment in the heat of battle pic.twitter.com/h8byjEL43G — Front Row Grunt (@FrontRowGrunt) March 3, 2024

En faisant quoi ? En lui prêtant sa compresse usagée, pardi ! Et si tous les professionnels de santé se prendront la tête entre les mains en voyant les images (on vous passe les règles sanitaires de base, cela va de soi), nous, on saluera tout de même le geste spontané tellement #valeurs du rugby.

Comme on félicite un gosse qui, voulant aider ses parents à nettoyer la cuisine, frotterait le plan de travail avec de la soude. Après tout, c’est l’intention qui compte…

INSOLITE. TOP 14. Cinéma, Alain Delon... l'incroyable famille du guerrier géorgien Viktor KolelishviliUne scène bien loin des récentes polémiques et faits divers ayant pollué notre cher et tendre sport ces derniers semaines. Et rien que pour ça, merci Deon !