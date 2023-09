RUGBY. 37 ans et toutes ses dents, voici l’histoire incroyable de Deon Fourie en Coupe du monde

À bientôt 37 ans, l’ancien joueur du LOU Rugby va retrouver les pelouses françaises à l’occasion d’une Coupe du monde de rugby inespérée avec les Springboks.

Faire des débuts internationaux à plus de 35 ans, ça ressemble à un rêve. Alors faire ses débuts en Coupe du monde à presque 37 printemps, on ne vous explique même pas ! Ce dimanche 17 septembre, le talonneur Deon Fourie va connaître sa première cape en tant que mondialiste. Cette expérience folle aura lieu à Bordeaux contre la Roumanie.

À presque 36 ans, l'ancien grenoblois Deon Fourie convoqué pour la 1ère fois avec les Springboks !

Deon Fourie, éternel infatigable

Il a toujours de la marge pour rattraper le plus vieux joueur de cette Coupe du monde. Une fonction qui est tenue par le Namibien Pieter Jan van Lill et ses 39 ans et 9 mois. Néanmoins, l’histoire de l’ancien joueur du Top 14 ne ressemble à aucune autre. Né le 25 septembre 1986, il vit une merveilleuse idylle à la Française.

Convoqué pour la première fois avec les Springboks en 2022, l’actuel troisième ligne des Stormers n’en revient pas. À presque 36 ans et après une carrière faite de vadrouille, il va jouer au niveau international. Champion de United Rugby Championship en 2022, le plus haut niveau à XV lui tombe dans les bras.

Après quelques sélections convaincantes, le gratteur hors pair rentre définitivement dans les plans de Jacques Nienaber. En tant que troisième couteau au poste, il se place dans la liste du sélectionneur sud-africain après une titularisation convaincante face à l’Argentine durant l’été.

Apprécié pour ses qualités dans les rucks, le joueur possède aussi un atout de taille : il est polyvalent. En effet, celui qui a fait le bonheur du LOU Rugby de 2014 à 2019 peut aussi bien évoluer en troisième ligne qu’en talonneur.

COUPE DU MONDE. Énorme tuile pour les Springboks qui perdent le meilleur joueur du monde à son poste

Un malheureux hasard le propulse sur les planches

Par ailleurs, la liste des Springboks ne comprenait que 2 talonneurs. Ainsi, le staff sud-africain plaçait Deon Fourie derrière les champions du monde Malcolm Marx et Bongi Mbonambi. Maintenant que le premier est out pour le reste du mondial, le vétéran dans l’âge, mais pas dans les sélections, a une voie royale.

Preuve en est, il est sur le banc avec le numéro 16 dans le dos. Il devrait logiquement rentrer au talon pour suppléer Mbonambi, maître du poste et titulaire lors de l’épopée victorieuse de 2019. Pour la suite de la compétition, le talonneur aura sûrement de nombreuses cartes à jouer.

Avec une telle opportunité à 37 ans, le joueur devient le plus vieil international de l’histoire des Springboks à connaître sa première apparition en Coupe du monde. Pour évoquer ce moment dingue, le talonneur de quelques mois s’est exprimé auprès de L’Équipe. Auprès du quotidien sportif, il plaisante et se présente comme un blagueur prêt à détendre ses coéquipiers avant les échéances les plus stressantes. Il rigole même de sa situation atypique en disant : “C’est super et marrant, parce que ton nom est dans les livres d’histoire. Si quelqu’un tape [Fourie] sur Google, il tombera sur moi !”

Rugby. Coupe du Monde. Les Springboks s'imposent en puissance face à l'Ecosse