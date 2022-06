À presque 36 ans, l'ancien grenoblois Deon Fourie convoqué pour la 1ère fois avec les Springboks !

Ça peut paraître dingue, et pourtant... Alors que les Springboks de Jacques Nienaber viennent de dévoiler un squad de 43 joueurs pour la saison internationale à venir, et en l'absence de Duane Vermeulen, le plus âgé aura bientôt 36 ans (en septembre prochain). Pourquoi vous parle-t-on de ça ? Parce que le dit papy n'est autre que Deon Fourie, l'ancien joueur de Grenoble et du LOU. La particularité, c'est que le 3ème ligne va fêter là le premier rassemblement de sa carrière ! Avant d'envisager une première cape, il devra bien sûr jouer des coudes avec la pléthorique 3ème latte sud-af, garnie de Kolisi, Du Toit, Coetzee, Kwagga Smith ou encore Rynhardt Elsdadt. Mais s'il venait à l'obtenir, il serait alors le premier Springbok aussi âgé depuis 1993, rappelle Le Dauphiné.

