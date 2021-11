VIDEO. Equipe de France de Rugby. Entre justesse et efficacité, le meilleur d'Antoine Dupont face aux All Blacks

Retour en vidéo sur le match du demi de mêlée Antoine Dupont face aux All Blacks. Le Toulousain a été précieux en défense et il a joué juste en attaque.

RUGBY. Voici les nominés pour le prix du meilleur joueur au monde... avec Dupont dans la liste !Qui sera le meilleur joueur du monde ? Michael Hooper (Australie), Maro Itoje (Angleterre/British and Irish Lions), Samu Kerevi (Australie) ou bien Antoine Dupont (France) ? Sans être trop chauvin et compte tenu de la récente performance des Bleus face aux All Blacks, le demi de mêlée tricolore semble partir avec une longueur d'avance. Le vote des fans va-t-il consacrer le Toulousain ? Il pourrait succéder au Sud-africain Pieter Steph Du Toit et devenir le premier Français à remporter ce titre depuis un certain Thierry Dusautoir au sortir de la finale de la Coupe du monde 2011 perdue par les Bleus face à la Nouvelle-Zélande.

FRANCE. RUGBY. Dupont plus fort que Smith, un nouveau statut à défendre ?Déjà élu meilleur joueur du Tournoi 2020, une première pour un Tricolore, Antoine Dupont ne cesse d'impressionner. S'il a été moins en vu offensivement en 2021, car plus surveiller, il pèse sur les résultats de l'équipe de France. Comme l'expliquait Sam Cane avant le match de samedi, il représente une menace constante. Aussi, les défenses ne peuvent pas le laisser sans surveillance. Ce qui permet à ses coéquipiers d'avoir plus d'espace. Sur la pelouse de Saint-Denis, il a été au four et au moulin avec pas moins de 8 défenseurs battus en seulement 41 mètres parcourus (9 courses). Il a réalisé une passe décisive et plaqué à sept reprises. Des plaquages qui, comme on peut le voir sur cette vidéo, ont souvent permis à la France de mettre les Blacks sous pression et d'avancer. En attaque, ses prises de décision et sa qualité de passe ont permis à la France de faire un grand match.