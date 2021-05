VIDEO. Avec Fall et Beauxis décisifs, Oyonnax élimine Colomiers et rêve toujours de TOP 14.

Retour sur la demi-finale de PRO D2 remportée par l'US Oyonnax face à Colomiers, ce week-end.

Perpignan, Vannes, Biarritz, et donc Oyonnax. Voici les quatre demi-finalistes de la saison en PRO D2. L'une de ces formations évoluera la saison prochaine en TOP 14. Peut-être deux, si le barrage d'accession tourne à l'avantage du futur finaliste malheureux de la seconde division... Toujours est-il qu'il y a du beau monde dans ce dernier "carré" de la PRO D2.

Le Kampfico, Peyresblanques, le retour du public, les barrages de Pro D2 ont enchanté les réseaux sociauxSi on a beaucoup parlé du Biarritz Olympique et de sa démonstration contre Grenoble, l'US Oyonnax n'a pas été en reste ce week-end. Le club de l'Ain a dû batailler face à une très belle équipe de Colomiers. Mais les Rouge et Noir, devant du public de retour à Charles-Mathon, ont fait honneur à leurs couleurs, l'emportant sur le score de 28 à 22.

On note que deux vieilles gloires de l'élite ont largement participé à cette qualification pour les demi-finales. Titulaire, Benjamin Fall a inscrit un essai au début de la seconde période. Remplaçant, Lionel Beauxis a inscrit la dernière pénalité des Oyomen, permettant à ces derniers de se mettre à l'abri d'un retour columérin.

Découvrez le résumé du match :

Crédit vidéo : PRO D2 - Officiel

