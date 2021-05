La Nationale a rendu son verdict, voici les affiches des 1/2 finales d'accession en PRO D2.

Découvrez les affiches des demi-finales d'accession à la PRO D2, avec les quatre meilleurs clubs de Nationale de la saison.

C'est donc le Stade Niçois qui termine en tête de cette première édition de la Nationale. Si la division a été touchée par le COVID, poussant la FFR à modifier le système de phases finales (4 équipes qualifiées, au lieu de 6), la phase régulière est allée à son terme. Et le club rouge et noir peut donc croire à une promotion inédite en PRO D2.

Ce dimanche, Nice accueillera Narbonne, qui termine 4e. Un match qu'on imagine déjà explosif, vu le passif existant entre les deux formations.

NATIONALE. Battu à domicile par Narbonne, le Stade Niçois porte réclamationL'autre demi-finale voit se défier deux favoris du début de saison. L'US Bourg-en-Bresse, deuxième du classement, affronte Albi, toujours à la recherche d'une montée.

Dimanche 30 mai :

Au stade Marcel Verchère, Bourg-en-Bresse - Albi (17h10)

Au stade des Arboras, Nice - Narbonne (19h05)

A noter que les clubs de Massy et Dax ont terminé 5e et 6e, et auraient donc été qualifiés pour les phases finales, sans le changement de formule. Dans le fond du classement, Aubenas-Vals termine à la dernière place.