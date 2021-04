NATIONALE. Battu à domicile par Narbonne, le Stade Niçois porte réclamation.

Dans le même temps, le 2e ligne James Lasis a été opéré d'urgence. L'équipe du Rugbynistère lui souhaite un prompt rétablissement.

L'exploit du week-end est signé Narbonne. En Nationale, le club audois a infligé la première défaite à domicile du Stade Niçois, dauphin de Bourg-en-Bresse et favori pour disputer une demi-finale à domicile. Le Racing fait partie des six formations autorisées à monter en PRO D2. En l'emportant, il consolide la 4e et dernière place de demi-finaliste, sur laquelle lorgnent l'US Dax et Massy.

Mais cette victoire va-t-elle être entérinée ?

NATIONALE. Six équipes autorisées à monter en PRO D2L'Indépendant rapporte que le Stade Niçois a décidé de porter réclamation, au moment de signer la feuille de match. "Les Azuréens ont protesté auprès du corps arbitral après l’essai de Saia Fekitoa. Le staff niçois estime que plusieurs personnes du staff narbonnais étaient sur le terrain au moment de l’action." L'an passé, alors que les deux formations évoluaient dans la même poule de Fédérale 1, c'est... Narbonne qui avait porté réclamation, après une victoire de Nice, qui avait évolué pendant 30 secondes à seize joueurs sur la pelouse.

L'Indépendant indique que la FFR n'a pas officialisé le score finale, de 24 à 19 en faveur de Narbonne. Sur sa page Facebook, le club a décidé de ne pas "polémiquer" :

A la demande de son entraineur, Patrick Pezery, le RCN ne souhaite pas polémiquer concernant la réclamation d’après-match parce que la situation dramatique de ce jeune joueur doit nous faire observer le plus grand respect, et relègue bien loin les enjeux sportifs.

Ce jeune joueur, c'est James Lasis. Le 2e ligne anglais est resté de longues minutes au sol après une mêlée. L'Indépendant rapporte que le joueur, touché aux cervicales, "a été mis dans le coma et a été opéré d'urgence." Le Rugbynistère tient à témoigner tout son soutien et ses plus sincères condoléances à la famille du défunt ainsi qu'à ses proches.