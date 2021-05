Le Kampfico, Peyresblanques, le retour du public, les barrages de Pro D2 ont enchanté les réseaux sociaux

Faudra m’expliquer l’intérêt de la jauge à 1000 personnes si ces 1000 personnes sont regroupées dans 50m2 et non pas disséminées dans tout le stade. #oyocol

Ça leur va pas si mal le bleu et blanc à ces supporters biarrots 😷🔵⚪️ #BOFCG

Sinon je me répète mais il est pas mal ce Peyresblanque quand même, si jamais des clubs de Top 14 du coin voulaient se pencher sur son cas #BOFCG

Deuxième essai pour le @BOPBweb suite à une belle initiative de @lucas_peyres qui joue une pénalité très vite et casse 2 placages. @CanalplusSport ne s'y trompe pas, l'interroge à la pause et le cite comme homme de la 1ere mi-temps. #BOFCG #peyrehorade #peyrehoraderugby pic.twitter.com/uCv97c7zND

T'inquiètes Manu on respecte les gestes barrières pour regarder les #BARRAGEPROD2 #BOFCG (vive le BO !) pic.twitter.com/CmcdSqaRI4

Le score est fait, à présent faisons rentrer les remplaçants et reposer les titulaires et/ou ne pas les blesser bêtement #BOFCG

On est d'accord que le 4e essai biarrot, il y a plongeon plus roulade, tout seul dans l'en-but, mais qu'à aucun moment le ballon ne touche le sol ? #BOFCG

#PROD2 #BOFCG

On a eu deux beaux "barrages" aujourd'hui.

Les prochains seront plus denses le week-end prochain , un niveau au-dessus en intensité avec Vannes et Perpignan