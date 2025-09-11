Une aventure à l'étranger ? ''C'est compliqué de quitter le meilleur club du monde'', admet Romain Ntamack
Ntamack retrouve des sensations en ce début de saison. Screenshot : France 2
Le numéro 10 de 26 ans n'a jamais caché son intérêt pour les championnats exotiques et son désir d'aventure.

Romain Ntamack retrouve des sensations en ce début de saison. Opéré du genou qui l'a tant gêné la saison passée dans la foulée de la dernière finale du Top 14, le demi d'ouverture international peut aujourd'hui profiter d'une articulation "propre" et jouer son rugby, à l'image de sa belle réussie face à Clermont

Ugo Mola plaisantait d'ailleurs là-dessus à l'issue du match. "Romain est mieux mais Romain, il a joué avec le genou de Jérôme Cazalbou pendant une saison et demi donc c’était dur pour lui avant (sourire). Là, maintenant qu’il a récupéré le genou de Romain Ntamack, ça va un peu mieux."

TOP 14. ''Classe mondiale'', Ramos, Ntamack et les clés du jeu du Stade Toulousain : Mola savoure (sans être surpris)TOP 14. ''Classe mondiale'', Ramos, Ntamack et les clés du jeu du Stade Toulousain : Mola savoure (sans être surpris)

De bonnes sensations qui devraient lui permettre d'enchaîner face à l'USAP ce samedi, et de retrouver un rythme soutenu en vue de la tournée de novembre à laquelle NTK souhaite évidemment participer.

"J’ai encore un petit goût amer du fait de mon Tournoi compliqué personnellement, malgré le titre à la fin. J’ai hâte de retrouver les Bleus sans pépins, à mon plein potentiel physique et de retrouver une histoire stable avec le XV de France. Mais il y a beaucoup de choses à faire avant la tournée d’automne", explique l'ouvreur dans un entretien pour RMC Sports.

Il évoque la piste de l'étranger

Un échange durant lequel le numéro 10 de 26 ans a une nouvelle fois été questionné sur l'éventualité d'une pige à l'étranger un jour, lui qui n'a jamais nié son intérêt pour les championnats exotiques. "J’y pense souvent, j’en parle de temps en temps avec mes proches et ça serait intéressant. Mais c’est pas forcément d’actualité, ça m’embêterait de partir une année et de voir le club gagner sans moi, en me disant que j’ai raté un bouclier par exemple."

Pourquoi Ntamack est toujours le numéro 1 dans l’esprit de Galthié malgré les galères ?Pourquoi Ntamack est toujours le numéro 1 dans l’esprit de Galthié malgré les galères ?"Et puis c'est compliqué de quitter le meilleur club du monde." D'autant plus à deux ans d'une coupe du monde en Australie...
"Je pense qu’aujourd’hui j’ai envie de prendre le plus de chose possible, donner le maximum à ce club et puis on verra plus tard (pour une pige à l’étranger), même si ça doit être à la fin de ma carrière, ça n’est pas important." Mais nul doute qu'à l'issue de son contrat actuel au Stade Toulousain qui court jusqu'en 2028, la question se reposera. 

TOP 14. Ntamack enchaîne, Kinghorn de retour : quelle compo pour Toulouse pour faire le plein face à l’USAP ?TOP 14. Ntamack enchaîne, Kinghorn de retour : quelle compo pour Toulouse pour faire le plein face à l’USAP ?À moins que ce ne soit pour l'après 2031, et la coupe du monde aux États-Unis. Quoi qu'il en soit, le fils de Milou encore le temps de voir venir... 

