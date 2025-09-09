TOP 14. Ntamack enchaîne, Kinghorn de retour : quelle compo pour Toulouse pour faire le plein face à l’USAP ?

Après avoir parfaitement débuté sa saison par une victoire relativement aboutie sur la pelouse de Clermont, le Stade Toulousain va désormais chercher à engranger des points à domicile.
Avec l’idée, forcément, d’une victoire bonifiée face à l’USAP, défait lors de la première journée à Aimé-Giral, mais dont on connaît la capacité à poser des problèmes à n’importe quelle équipe du Top 14.
Pour ce faire, Ugo Mola devrait concocter une équipe proche de celle qui est allée s’imposer en Auvergne dimanche soir. Et pour cause, le manager stadiste doit quoi qu’il arrive composer avec les nombreuses blessures qui déciment son effectif.
TOP 14. Record ! Toulouse attire plus que jamais… même quand le match ne compte ''pas encore''Notamment derrière où Paul Costes, Teddy Thomas et Nelson Épée se sont blessés durant les matchs de préparation et devraient encore être sur le carreau ce samedi. Tandis que Santiago Chocobares et Juan Cruz Mallia sont encore avec l’Argentine, qu’Ange Capuozzo et Antoine Dupont poursuivent leur rééducation, dans des lieux différents et que Pita Ahki, sorti KO le week-end dernier, ne devrait pas être de la partie.
Seule bonne nouvelle : le retour probable du Lion Blair Kinghorn, qui postule. Le géant écossais pourrait intégrer l’aile ou l’arrière, en fonction des choix du staff et du positionnement de Dimitri Delibes et Kalvin Gourgues notamment.
Marchand vers un retour ?
Devant, le pack du week-end dernier pourrait être en grande partie reconduit, même si Théo Ntamack n’en sera pas suite à sa sortie sur commotion face à Clermont. En revanche, Joshua Brennan et Julien Marchand pourraient faire leur retour et densifier encore ce 8 de devant face à une équipe qui va proposer beaucoup de combat.
Paul Mallez attend aussi impatiemment de faire son retour en Top 14 suite à son prêt à Provence Rugby et ses premières sélections vécues cet été avec le XV de France. Alors que Jack Willis et Mathis Castro-Ferreira sont toujours aux soins. Et n'est-ce pas tant mieux, pour faciliter les choix d'Ugo Mola et son effectif qui ferait passer Byzance pour une modeste bourgade des bords du Bosphore...
Manu
Pour ce match, avec tous les blessés (Mauvaka, Ainuu, T. NTK, Willis, Castro-Ferreira, Dupont, Capuozzo, Costes, Ahki, Epée et les recrues Colombe et Thomas), le staff va devoir ménager les joueurs évoluant sur des postes en tension notamment en 3ème ligne, aux ailes et au centre. Heureusement, il a les deux jeunes polyvalents en forme, Delibes (du 13 au 15) et Gourgues (du 10 au 15). Et le retour de Brennan, également polyvalent et qui pourrait dépanner en 3ème ligne.
Il a aussi l'incertitude autour du cas Meafou, lequel, depuis son infection pulmonaire et son statut de jeune papa, semble manquer de souffle. Dans une ITW récente, il déclarait être conscient de ses difficultés physiques et mentales et annonçait vouloir y remédier. On ne l'a pas noté à Michelin. Le staff va t-il l'aligner à nouveau ou le remettre dans la roue à souris d'Ernest Wallon pour lui faire travailler le cardio?
Puis, il ne faut pas oublier que les tests de novembre vont arriver. Une douzaine de joueurs internationaux partiront fin octobre pendant un mois, et reviendront juste avant le commencement de la coupe intercontinentale. Il va falloir pour le staff préparer progressivement les seconds couteaux (ce statut existe-t-il encore dans le clan ST?) par du temps de jeu. Du fait des blessés nombreux, c'est déjà le cas pour les jeunes 3/4 polyvalents. Puis Mallia et Chocobares vont revenir fin octobre pour suppléer les NTK, Barassi et Ramos.
Au final, Brennan va t il intégrer le banc et Vergé prendre la place de Meafou ?
Faut il laisser Marchand profiter une semaine de plus de son nouveau statut de père? Franchement, avec Cramont et Lacombre, on oublierait presque les deux titulaires internationaux.
Faut-il faire souffler d'autres cadres avant le déplacement à Montpellier? Je pense à Aldegheri ou Graou. Et permettre ainsi à Mallez et Daroque/Llaveria de rentrer dans la danse avec les stars ?
Quid de Roumat? Précédemment indiscutable en 8 mais relégué sur le banc depuis le retour de blessure et en forme du platane Jelonch. (Roumat n'avait pas joué la finale à cause d'une commotion)
Voici mon humble proposition:
Baille Lacombre Merkler
Flament Vergé
Cros Roumat Brennan
Saïto NTK
Lebel Barassi Delibes Kinghorn
Ramos
remplaçants: Neti Cramont Mallez Jelonch Banos Daroque Gourgues et 23ème à choisir entre les jeunes Alary/Remue/Tolofua/Jouanny
pascalbulroland
Mallez est blessé et doit faire des examens.
Willis et Brennan sont de retour dans le groupe ainsi que Marchand.
Jak3192
Bon courage à l'USAP
Par delà les compos potentielles des différents clubs entrevues aujourd'hui,
les infirmeries me semblent bien remplies (ST, UBB, USAP, quid des autres ?).
C'est une vue de l'esprit ou les années précédentes c'était déjà le cas ?