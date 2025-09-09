TOP 14. Ntamack enchaîne, Kinghorn de retour : quelle compo pour Toulouse pour faire le plein face à l’USAP ?

Le Stade Toulousain reçoit l’USAP ce samedi. Et doit déjà composer avec une grosse dizaine d'absences.

Après avoir parfaitement débuté sa saison par une victoire relativement aboutie sur la pelouse de Clermont, le Stade Toulousain va désormais chercher à engranger des points à domicile.

Avec l’idée, forcément, d’une victoire bonifiée face à l’USAP, défait lors de la première journée à Aimé-Giral, mais dont on connaît la capacité à poser des problèmes à n’importe quelle équipe du Top 14.

Pour ce faire, Ugo Mola devrait concocter une équipe proche de celle qui est allée s’imposer en Auvergne dimanche soir. Et pour cause, le manager stadiste doit quoi qu’il arrive composer avec les nombreuses blessures qui déciment son effectif.

TOP 14. Record ! Toulouse attire plus que jamais… même quand le match ne compte ''pas encore''Notamment derrière où Paul Costes, Teddy Thomas et Nelson Épée se sont blessés durant les matchs de préparation et devraient encore être sur le carreau ce samedi. Tandis que Santiago Chocobares et Juan Cruz Mallia sont encore avec l’Argentine, qu’Ange Capuozzo et Antoine Dupont poursuivent leur rééducation, dans des lieux différents et que Pita Ahki, sorti KO le week-end dernier, ne devrait pas être de la partie.

Seule bonne nouvelle : le retour probable du Lion Blair Kinghorn, qui postule. Le géant écossais pourrait intégrer l’aile ou l’arrière, en fonction des choix du staff et du positionnement de Dimitri Delibes et Kalvin Gourgues notamment.

Marchand vers un retour ?

Devant, le pack du week-end dernier pourrait être en grande partie reconduit, même si Théo Ntamack n’en sera pas suite à sa sortie sur commotion face à Clermont. En revanche, Joshua Brennan et Julien Marchand pourraient faire leur retour et densifier encore ce 8 de devant face à une équipe qui va proposer beaucoup de combat.

232 kg en cumulé : qui sont les 2 jeunes titans venus ‘‘créer de l’émulation’’ au Stade Toulousain ?

Paul Mallez attend aussi impatiemment de faire son retour en Top 14 suite à son prêt à Provence Rugby et ses premières sélections vécues cet été avec le XV de France. Alors que Jack Willis et Mathis Castro-Ferreira sont toujours aux soins. Et n'est-ce pas tant mieux, pour faciliter les choix d'Ugo Mola et son effectif qui ferait passer Byzance pour une modeste bourgade des bords du Bosphore...