TRANSFERTS. Un cadre auvergnat prêt à rejoindre l’UBB : qui est l’heureux élu ?

Décidément, l’UBB est sur tous les tableaux et piste tous les joueurs disponibles sur le marché des transferts. Au tour de Thibaud Lanen d’entrer dans la danse.

L’UBB à la chasse aux talents : Thibaud Lanen dans le viseur

L’Union Bordeaux-Bègles ne traîne pas : alors que la saison 2024/2025 ne fait que commencer, le club girondin met les bouchées doubles pour renforcer son effectif. Selon Actu Rugby, leur cible se nomme Thibaud Lanen.

Le deuxième ligne prometteur de 26 ans, évolue actuellement sous les couleurs de Clermont et son contrat se termine en 2025. Avec l’Argentin Guido Petti sur le départ (son contrat arrive à échéance et son avenir à Bordeaux est incertain), Lanen pourrait être la pièce manquante dans le puzzle bordelais.

Un profil taillé pour la conquête

Lanen, formé à Clermont, a su faire sa place au sein du pack auvergnat grâce à sa polyvalence et sa solidité en conquête. Les Bordelais, qui visent les sommets du Top 14, voient en lui un renfort de poids pour ajouter de la profondeur à une 2ᵉ ligne en manque de renouvellement. Surtout qu'Adam Coleman n'est pas certain de rester en Gironde non plus.

Après avoir s'être installé dans le groupe et gagné du temps de jeu, Lanen se retrouve à un tournant de sa carrière : l’attrait d’un projet ambitieux à Bordeaux pourrait bien le séduire.

Bordeaux élargit son radar

Mais Lanen n’est pas le seul Clermontois à faire rêver le staff bordelais. Alexandre Fischer, le troisième ligne en fin de contrat, est en ligne de mire. Le duo de Clermont n’est qu’une partie de la liste des cibles de l’UBB, qui garde également un œil sur des joueurs comme Léo Coly, Alfie Barbeary et Daniel Du Preez. Ces renforts potentiels montrent toute l’ambition affichée par Bordeaux de bâtir une équipe capable de rivaliser avec les meilleures formations du championnat.

TOP 14. Du lourd, de l’épais, du mastoc : l’UBB prospecte tous azimuts pour densifier son pack

Tensions à Clermont : le vent tourne

En prime, avec la prolongation imminente de Christophe Urios, les remous à Clermont pourraient bien faire sauter quelques têtes. Les désaccords avec le staff sont palpables, et Lanen serait sur le départ. Il est conscient de l’intérêt de l’UBB et pourrait bien dire adieu à son club formateur pour plonger dans l’aventure bordelaise.

Toujours selon Actu Rugby, aucune offre officielle n’a été formulée, mais les discussions semblent déjà bien engagées. Si Lanen passe le cap, ce ne sera pas qu’un simple transfert, mais un vrai tournant dans sa carrière. Et pour l’UBB, cela pourrait être l’étincelle qui les propulsera dans le haut du tableau. On reste à l’affût, car le mercato n’a pas encore dit son dernier mot !