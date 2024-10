TOP 14. Du lourd, de l’épais, du mastoc : l’UBB prospecte tous azimuts pour densifier son pack

Désireuse de renforcer son pack, l’UBB continue son énorme prospection sur le marché des transferts. Des gros noms sont évoqués.

Ou l’UBB s’arrêtera-t-elle ? Si sûr le terrain le club girondin tourne bien ces dernières semaines, c’est surtout en coulisses qu’il impressionne sans commune mesure en ce moment.

Ces dernières semaines, le club girondin a réussi à attirer dans ses filets le talonneur international castrais Gaëtan Barlot, mais aussi du prometteur pilier gauche de l’US Dax Louis Mary. Et demeure toujours dans l’attente de pouvoir finaliser celui du très convoité bayonnais : Tevita Tatafu.

L'UBB continue sa razzia sur le marché des transferts et engage un très prometteur pilier de ProD2

En parlant de Tatafu, justement, son cousin et homonyme quittera Bordeaux à la fin de la saison pour retrouver le Japon. Ainsi, l’UBB s’est mis en tête de ne pas perdre au change. Sauf que pour remplacer le surpuissant Tatafu, il faut viser très haut (et costaud).

Ainsi, plusieurs CV de cadors du Premiership sont à l'étude, selon le Midi Olympique. Parmi deux, le molosse Alfie Barbeary (24 ans, 2 sélections), mais surtout Daniel Du Preez, l’épais numéro 8 des Sale Sharks.

Joueur surpuissant, rugueux, massif (1m94 pour 118kg) et fort dans le travail de l’ombre, le jumeau de Jean-Luc, pisté depuis des années par l’UBB, ralliera-t-il les bords de la Garonne l’été prochain ?

Mais qui est Juarno Augustus, ce numéro 8 qui marche sur l'Angleterre avec Northampton ?

Bordeaux ciblerait également Northampton Juarno Augustus (26 ans). Un joueur au profil relativement proche de celui de Tatafu, en un peu moins massif mais plus explosif (1m86 pour 115kg). Meilleur joueur du monde U20 en 2017, il avait réalisé une première saison exceptionnelle en Angleterre avant de voir les blessures le freiner quelque peu dans sa constance.

Enfin, notez qu’Alexandre Fischer et Bastien Chalureau (32 ans, 7 sélections), seraient en contacts avancés avec le club girondin selon la même source. Toujours afin de densifier et rendre plus rude ce pack bordelais qui, pourtant, possède déjà une sacrée gueule…