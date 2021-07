TRANSFERT - Yann David à Bayonne, Méla à Brive, un Australien à Castres !

On fait le point sur l'actualité du marché des transferts en cette fin de semaine. Yann David jouera à Bayonne l'an prochain.

Davit Zirakashvili est de retour à la maison. L'ancien pilier de l'ASM va retrouver Clermont, en intégrant le staff des Jaunards. Il sera en charge de la mêlée, rôle qu'il occupait cette saison à La Rochelle. Outre Jono Gibbes et Zirakashvili, Clermont récupère également Johnny Claxton, le préparateur physique des Maritimes.

#Officiel Le staff sportif des « jaune et bleu » prend forme



💛 Davit Zirakashvili en charge de la mêlée

💙 Johnny Claxton, préparation physique et performance#YellowArmy



Lire l'article complet ...

Castres enregistre l'arrivée de l'Australien Nick Champion de Crespigny, capable de jouer 3e et 2e ligne. "C’est un joueur au profil puissant et combattant qui colle parfaitement avec le rugby de l’hémisphère Nord," explique Pierre-Henry Broncan.

Le polyvalent australien (3e ligne & 2e ligne) de 24 ans, Nick Champion de Crespigny rejoint le Castres Olympique ! ✍️



Bienvenue au CO Nick ! 😉



Le communiqué : 👇https://t.co/GeLIU4EzcW pic.twitter.com/AR2DpIQYSr — Castres Olympique (@CastresRugby) July 1, 2021

Brive et Marc Dal Maso, c'est fini. En arrêt maladie depuis le mois de novembre, l'entraîneur de la mêlée est atteint de la maladie de Parkinson. Le directeur général du club explique dans un communiqué publié sur le site : "Marc a toujours mis beaucoup d’énergie et de passion dans son travail afin de transmettre aux joueurs toute son expérience. L’ensemble du club lui souhaite le meilleur et le remercie à nouveau pour sa totale implication durant ces deux années au CA Brive."

Par ailleurs, Arnaud Méla fait son retour au club comme entraîneur de la touche, après avoir été le manager d'Albi.

🏴🏳️ Le Manager du CA Brive Jeremy Davidson dévoile aujourd'hui son staff pour la saison 2021 – 2022.



Il sera assisté de Jean-Baptiste Péjoine, Goderdzi Shvelidze et Arnaud Mela.



Le communiqué : https://t.co/1XDyhgnJUZ#WEARECAB pic.twitter.com/tPTgei84DX — CABCLRUGBY (@CABCLRUGBY) July 2, 2021

Biarritz prolonge son capitaine, Steffon Armitage. Héros du barrage d'accession face à Bayonne, le 3e ligne anglais poursuit l'aventure basque jusqu'en 2023.

Gros coup de l'Aviron Bayonnais : Yann David arrive pour renforcer le centre de l'attaque, malgré la descente de la formation basque en PRO D2.

Nom : David

Prénom : Yann

Poste : Centre

Pays : France (3 sélections)

Palmarès : Champion de France (2011, 2012), Champion d'Europe (2010)

Club : C̵a̵s̵t̵r̵e̵s̵ ̵O̵l̵y̵m̵p̵i̵q̵u̵e̵, Aviron Bayonnais

Ongi etorri, bienvenue chez toi @yanndavid13 pic.twitter.com/8p35Ay2xKe — Aviron Bayonnais (@avironrugbypro) July 1, 2021

Lucas Méret arrive à Narbonne ! L'ancien international U20, passé par l'UBB, le SA XV, Bayonne et Carcassonne rejoint le promu pour deux saisons, signale L'Indépendant.

International chez les jeunes, Andy Bordelai portera les couleurs de Vannes la saison prochaine. Le pilier gauche est prêté pour une saison par le Racing 92.

Et aussi :

