TRANSFERT - Ouedraogo prolonge, les Taofifenua réunis au LOU, Martin à Biarritz.

Montpellier a officialisé la prolongation de son légendaire 3e ligne, Fulgence Ouedraogo. L'homme d'un seul club, donc.

Toujours à Montpellier, mais dans le sens du départ, Vincent Martin ne sera plus au MHR la saison prochaine. L'ancien Toulonnais rejoint le promu, Biarritz, selon RMC. Rappelons qu'il évoluera notamment avec Tevita Kuridrani.

Thank you @brumbiesrugby @wallabies and the @westernforce for 10 incredible years in Super Rugby and 6 in the green & gold. Time for a new chapter ✈️🇫🇷 #bonjour pic.twitter.com/0qNorAYizk