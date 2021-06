Top 14. TRANSFERT. Le Racing va perdre Emiliano Boffelli

Le Puma aux 31 sélections quittera lui aussi le Racing prochainement. Reste à savoir où il rebondira.

Un p'tit tour et puis s'en va. Voilà le résumé de l'aventure de l'Argentin Emiliano Boffelli en région parisienne. Souvenez-vous pourtant : désireux de renforcer son fond de terrain et de définitivement valider son statut d'effectif le plus impressionnant de l'Hexagone, le Racing avait fait des pieds et des mains pour finalement trouver un accord avec le Puma de 26 ans (31 sélections) après le dernier Rugby Championship.

Le Racing frappe fort en s'offrant l'Argentin Emiliano Boffelli !

Résultat ? Une arrivée début janvier dans les Hauts-de-Seine et seulement 4 petits matchs joués (2 titularisations) pour un essai. S'il n'a jamais été franchement mauvais lors de ses rares apparitions, les supporters franciliens étaient en droit d'attendre plus de celui que l'on présente comme l'un des plus grands joyaux argentins, aux grands compas, au pied droit de mammouth et aux qualités aériennes exceptionnelles. Mais puisqu'une arrivée en cours de saison n'est jamais facile, Boffelli n'aura jamais réussi à pleinement s'intégrer et à concurrencer le triangle arrière bien installé du club ciel et blanc (Thomas, Imhoff, Taofifenua, Beale). Jacky Lorenzetti aurait, un temps, voulu le conserver, mais l'arrivée de Gaël Fickou et de la masse salariale qui va avec en avril auraient finalement scellé son sort dans le 92. Après Simon Zebo de retour au Munster, c'est donc un second arrière de calibre international qui quittera le Plessis-Robinson dans les prochains jours.