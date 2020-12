Le Racing frappe fort en s'offrant l'Argentin Emiliano Boffelli !

L'arrière argentin aux 31 sélections Emiliano Boffelli s'est engagé avec le club du 92 pour une durée encore indéterminée.

Depuis quelques mois et la dissolution forcée des Jaguares, les Argentins ont donc été sommés d'affluer vers l'Europe à l'image des arrivées soudaines de Petti, Alemanno, De La Fuente... Et puis un nom revenait avec insistance dans l'Hexagone : celui d'Emiliano Boffelli. Viendrait, ne viendrait pas, c'est l'un des feuilletons qui a animé le marché des transferts du Racing depuis cet été. Et finalement, après sa magnifique victoire bonifiée sur la pelouse des Harlequins ce dimanche (7 à 49), le club des Hauts-de-Seine aurait obtenu dans la foulée la signature de l'arrière des Pumas (25 ans, 31 sélections) d'après le Midi Olympique.

Selon le bi-hebdomaire, le longiligne trois-quart (1m93 pour 91kg) arriverait dans le 92 en janvier pour une durée qui n'a pas encore été communiquée. Une magnifique recrue pour les hommes de Jacky Lorenzetti, qui seront donc renforcés par un joueur polyvalent capable de jouer à l'arrière mais également ailier voire centre, à l'aise sous les ballons hauts, dôté d'une belle pointe de vitesse et surtout d'un jeu au pied de mammouth. Dans le fond du terrain du Plessis-Robinson, il sera notamment en concurrence avec les vedettes Simon Zebo et Kurtley Beale.