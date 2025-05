TRANSFERT. Un avant de Toulouse en Pro D2 ? Dax fait son marché en Top 14 pour muscler son jeu

Dax ne veut plus jouer les figurants en Pro D2. Le club landais s’active sur le marché avec des noms costauds en ligne de mire : Placines, Naqalevu, Villar… et une première arrivée déjà actée.

Le club landais veut passer un cap et regarde avec appétit du côté du Top 14. Après avoir goûté aux phases finales de Pro D2 l'an passé, l'USD veut faire mieux qu'une place dans le ventre mou comme cette saison. Selon les informations de Sud Ouest, plusieurs profils expérimentés ou prometteurs sont ciblés du côté de Dax, à commencer par un certain Alban Placines. Top 14. ''42 joueurs à disposition'', le Stade Toulousain très bientôt entre les mains de Galthié

Placines, l’expérience du très haut niveau

À 32 ans, Alban Placines avait été approché Biarritz en octobre dernier. Cette fois, c’est Dax qui est à l’affût. Va-t-il choisir son ancien club ou bien répondre à l'appel du projet dacquois ?

Même s’il sort d’une saison hachée par les pépins physiques, l’homme aux plus de 100 matchs en Top 14 possède une solide expérience. Après avoir remporté quatre titres avec le Stade Toulousain, Placines apporterait son expérience et son savoir-faire. À condition qu'il parvienne à éviter les blessures.

Naqalevu, Villar… et une arrivée actée

Toujours selon Sud Ouest, le club landais s’intéresse aussi à Apisai Naqalevu. Le centre fidjien, passé par Clermont et désormais Perpignan, pourrait venir densifier la ligne de trois-quarts. Puissant, explosif, redouté ballon en main, Naqalevu a encore de beaux restes malgré ses 35 ans. Surtout, il connait la maison pour y avoir évolué entre 2015 et 2017 pour un total de 46 matchs.

En première ligne, c’est Martin Villar, jeune pilier argentin de 22 ans évoluant actuellement à Bayonne, qui est en discussions avancées. Polyvalent gauche-droite, il a déjà grappillé du temps de jeu en Top 14 et pourrait s’inscrire dans la durée à Dax.

Dax muscle son jeu pour viser plus haut

Une première recrue est d’ores et déjà bouclée selon nos confrères : Maël Perrin, 2e ligne prêté cette saison par Montpellier à Aurillac, rejoint les Landes sous la forme d’un nouveau prêt d’un an. TOP 14. Toulouse sans Ntamack, Ramos, Kinghorn... et Cros, le champion à l'épreuve des blessures

Dax ne veut pas jouer les seconds rôles. En ciblant des profils aguerris ou à fort potentiel, le club affiche ses ambitions. Et dans une Pro D2 toujours plus compétitive, chaque détail, chaque nom compte. D'autant que ce sont pas moins de 10 joueurs qui devraient quitter le club dans les prochaines semaines selon All Rugby. A commencer par le pilier Louis Mary en partance pour l'UBB.