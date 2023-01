TRANSFERT. Une bombe All Black en Top 14 la saison prochaine ?

Un jeune All Black des Crusaders, au gros physique, serait pisté de près par des écuries du Top 14. L'UBB et Clermont sont notamment sur le coup.

Si vous êtes un fidèle de notre site, le nom de Leicester Fainga'anuku doit forcément vous évoquer quelque chose. Lui ? Vous savez, c'est ce jeune néo-zélandais de 23 ans, capé 2 fois avec les All Blacks et aussi remarqué pour son patronyme singulier que son physique à la Caleb Clarke. Car ce polyvalent 3/4 des Crusaders, c'est 1m88 sous la toise pour 109kg sur la balance, rien que ça ! Capable d'évoluer à l'aile comme au centre, il sort d'une saison à 10 essais en Super Rugby, portant son total à 37 réalisations en 82 matchs professionnels.

Joueur très puissant mais également à l'aise dans le jeu après contact, il fait partie des plus grands espoirs derrière, au pays des Kiwis. En fin de contrat en fin d'année 2023, il serait largement convoité par deux cadors du Top 14 selon les informations du Midi Olympique. Mais débarquera-t-il dans l'Hexagone la saison prochaine ? Clermont aimerait en tous cas en faire le remplaçant de Damian Penaud, qui partira à l'UBB, puisque l'Anglais Jack Nowell n'a toujours pas signé. Il pourrait alors l'associer au son compère NZ George Moala, pour former une paire de centres surpuissante.

Mais l'UBB, qui se bat avec le Racing pour le titre de plus gros recruteur de l'année, se mêlerait également à la danse. Elle voudrait également le rapatrier afin de l'associer à... Damian Penaud, et ainsi préparer le renouvellement de son triangle arrière. Mais nul doute que la fédération néo-zélandaise n'a également pas dit son dernier mot dans ce dossier, et comptera bien retenir son poulain après le Mondial 2023.

