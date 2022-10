TRANSFERT. Pourquoi les clubs de Top 14 doivent foncer sur le dossier du virevoltant Jack Nowell ?

Jack Nowell vient d'avouer à demi-mots qu'il ne serait pas contre l'idée de rejoindre la France en 2023. Mais l'Anglais vaut-il la peine de sortir le chéquier ?

Il est l'un des plus grands talents anglais de sa génération. L'un des plus excentriques aussi, de par son look - tatoué du cou jusqu'aux pieds, coupes extravagantes et casque Red Bull vissé sur la tête - et son style de jeu, extrêmement remuant. Ce n'est pas pour rien que Jack Nowell, 29 ans aujourd'hui, cumule tout de même 44 sélections avec l'équipe d'Angleterre, et ce malgré une ribambelle de blessures qui aurait certainement porté son total à bien plus, si elle n'était pas venue le gêner. En tout, l'enfant des Cornouailles a d'ailleurs planté 14 essais sous le maillot du XV de la Rose, et plus d'une quarantaine vêtu de celui d'Exeter, son club de toujours chez les séniors. Alors forcément, son profil intrigue, sur le marché des transferts.

RUGBY. TRANSFERT. Le Top 14 comme point de chute pour Jack Nowell ?

Il faut dire aussi que le grand ami d'Henry Slade n'a toujours pas prolongé son contrat aux Chiefs et serait donc, à l'heure où l'on se parle, libre à la fin de l'exercice en cours. Il l'avouait cette semaine encore pour The Telegraph, son désir premier serait de prolonger au Sandy Park, mais la situation économique en Angleterre fait que son club ne serait pas en mesure de lui offrir un nouveau contrat à la hauteur de son talent, pour l'instant. Rejoindra-t-il l'Hexagone, alors, comme son compère Sam Simmonds qui s'est d'ores et déjà engagé à Montpellier ? On sait en tous cas que Nowell veut mettre sa famille à l'abri, pour le paraphraser, et qu'il ne signera jamais dans un autre club anglais que le sien.

RUGBY. Inquiétude en Premiership après le départ de Sam Simmonds en Top 14

Dès lors, tous les champs des possibles sont envisageables. Forcément, plusieurs formations françaises sont intéressées par l'expérience et l'explosivité du crack de Truro : dôté d'appuis déroutants et d'un punch déroutant à l'impact (1m81 pour 95kg), Nowell est clairement un dynamiteur de défense, aussi à l'aise avec que sans le ballon. Qui apporterait certainement beaucoup, sur les extérieurs de n'importe quel club tricolore. D'autant que ce bon vieux Jack est également réputé pour la bonne humeur qu'il véhicule dans les vestiaires par lesquels il passe. Celui du GGL Stadium pourrait-il lui convenir ? Faudrait-il encore que le MHR, bien qu'adepte des talentueux anglais ces derniers temps, lui propose quelque chose. Et si son CV aurait été glissé sur un peu toutes les tables du Top 14, c'est clairement Clermont qui serait le plus emballé par le dossier. Dans l'éventualité où il ne parviendrait pas à retenir le très courtisé Damian Penaud, à la fin de la saison.

RUGBY. STADE TOULOUSAIN. Ugo Mola fait du pied à ‘‘l’extraterrestre’’ Damian Penaud

Et si le "cheval" français quittait l'Auvergne ? À ce moment-là la signature de Nowell sonnerait comme une évidence, tant les profils de match winner comme cela ne courent pas les rues. On ne badine pas avec un garçon capable de faire des choses comme celles qui suivent, quand bien même celui-ci n'aurait également rien contre l'idée d'aller au Japon, si le jeu en valait la chandelle...