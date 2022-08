RUGBY. TRANSFERT. Le Top 14 comme point de chute pour Jack Nowell ?

L'ailier international anglais Jack Nowell pourrait quitter l'Angleterre après la Coupe du monde. Le Top 14 pourrait être un point de chute.

WTF - Jack Nowell va-t-il découvrir un poste inédit avec l'équipe d'Angleterre ?Comme tous les quatre ans, la Coupe du monde marque un tournant important dans la carrière de nombreux joueurs. On voit régulièrement des internationaux de l'hémisphère sud débarquer en Europe après la compétition. Avec plus ou moins de succès. Mais ils ne sont pas les seuls à éveiller l'intérêt des clubs, notamment ceux de Top 14. Si on en croit Rugby Paper, "Jack Nowell pourrait déménager en France après la Coupe du monde, son CV faisant le tour des 14 chefs de recrutement du Top 14." À 29 ans, le 3/4 polyvalent en est loin d'en avoir terminé avec l'ovale. Cependant, depuis le dernier Mondial, il n'a joué que 36 matchs avec les Chiefs. La faute à de trop nombreuses blessures. Il pourrait avoir envie de découvrir un nouveau championnat et relancer sa carrière dans l'Hexagone. Comme avait pu le faire un certain Jonny Wilkinson en son temps à Toulon. Nowell c'est plus de 40 sélections avec le XV de la Rose, mais aussi une tournée avec Lions britanniques en 2017 face aux All Blacks. Vice-champion du monde en 2019, il a remporté le 6 Nations à deux reprises dont un Grand Chelem en 2016, la Champions Cup en 2020 ainsi que deux titres en Premiership sans oublier son titre de champion du monde U20 en 2013. Cet année-là, il avait été élu révélation de l'année. Un très beau palmarès qu'il pourrait agrémenter d'un titre en France. À condition d'enfin en finir avec les pépins physiques. Auteur de 34 essais en 125 matchs avec Exeter, c'est un joueur capable de faire la différence avec sa puissance, ses appuis et sa vitesse.