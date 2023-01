TRANSFERT. TOP 14. Et si l'UBB faisait passer son recrutement dans une autre dimension avec ce Springbok ?

D'après le Midi Olympique, l'UBB serait très intéressé à l'idée de renforcer sa 3ème ligne et de signer un puissant joueur des Bulls, aux 10 capes avec les Boks.

Qu'on se le dise, la signature de Damian Penaud à l'UBB sera probablement le plus gros transfert l'année. Mais ce n'est pas pour autant que le club girondin compte s'arrêter là. Une nouvelle ère s'annonce sur les bords de la Garonne et Laurent Marti et ses hommes de main comptent bien effectuer un recrutement digne de ce nom de bout en bout, en vue de la saison prochaine. Notamment en renforçant des postes clairement "légers" à l'UBB cette année, et l'on pense ici tout de suite à celui de 3ème ligne. Au vrai, l'Union n'a jamais remplacé totalement les départs cumulés des Woki, Roumat et Picamoles et ne conservera pas l'excellent anglais Tom Willis, en partance pour les Saracens à l'issue de son contrat de joker médical.

TRANSFERT. TOP14. Après Penaud, un surpuissant numéro 8 japonais file à l’UBBC'est ainsi qu'on apprenait la semaine passée que le surpuissant japonais d'origine tongienne Tevita Tatafu s'était engagé à compter de 2023/2024 à Chaban. Mais cette fois, l'UBB veut anticiper et se renforcer foncièrement : eh oui, les saisons sont longues, en Top 14... Et comme pour Tatafu, le club de Laurent Marti veut frapper fort. Selon le Midi Olympique, il suivrait de près un 3ème ligne sud-africain des Bulls, passé par l'Europe et Leicester. Si son séjour dans les Midlands ne fut pas mémorable et surtout marqué par les blessures, Marco Van Staden reste néanmoins un sacré joueur que les Bulls se sont empressés de rapatrier au moment où ce dernier annonçait vouloir quitter les Tigers. Il faut dire que le cube de Krugersdorp (1m84 pour 108kg) est un modèle du genre dans son profil de plaqueur/gratteur. Rugueux et explosif, son physique trapus fait également de lui une véritable boule de bowling ballon en main, lorsqu'il parvient à se lancer. Dans un style qui n'est pas sans rappeler un certain Deon Fourie, lui aussi passé par l'Hexagone.

À ce jour, Van Staden compte d'ailleurs 10 sélections avec les Springboks, dont la dernière en novembre dernier, face à l'Angleterre. Un atout de poids, donc, qui pourrait donner encore une autre dimension au recrutement de l'UBB si elle parvenait à le faire venir. En utilisant bien le conditionnel puisque Van Staden est sous contrat jusqu'en 2024 avec sa franchise des Bulls de Pretoria...