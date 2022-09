TRANSFERT. Top 14. Un All Black de plus en passe de rejoindre le MHR ?

Selon RMC Sport, l'ailier All Black George Bridge serait sur le point de rejoindre le MHR. Un atout de plus pour le dernier champion de Top 14, qui a déjà Ben Lam à ce poste.

Décidément, Montpellier fait ses emplettes du côté des All Blacks ces derniers temps ! En effet, et même si les équipes de Top 14 se tournent vers des stars néo-zélandaises depuis plusieurs années maintenant, force est de constater que le champion de France en titre sait comment les attirer ! Car après le pilier gauche Karl Tu'inukuafe, le MHR s'apprête à renforcer singulièrement son triangle arrière, avec la venue de George Bridge (27 ans, 19 sélections). C'est en tout cas ce que nous annonce cette semaine RMC Sport. Selon ce média, l'actuel joueur des Crusaders ne serait plus en odeur de sainteté du côté de son pays natal, que ce soit en club ou en sélection. Et si les Chiefs se sont un moment intéressés à son profil, George Bridge aurait décidé de se tourner vers l'étranger, et plus précisément vers Montpellier, avec qui il aurait déjà trouvé un accord.

RUGBY. Top 14. 3 choses à savoir sur la recrue all black de Montpellier Karl TuʻinukuafeÀ un an de la Coupe du Monde, c'est néanmoins un choix plutôt surprenant de la part de George Bridge, qui était notamment titulaire à l'aile lors de la victoire des Bleus face aux All Blacks en novembre dernier. Mais voilà, sa dernière non-convocation pour disputer le Rugby Championship a sûrement dû faire réfléchir celui-ci, qui se dit que ses chances de participer au prochain Mondial sont minces. Toujours est-il que la venue de Bridge serait un renfort supplémentaire pour Montpellier, à un poste déjà occupé par des joueurs comme Ben Lam, Vincent Rattez, Gabriel Ngandebe, ou encore Arthur Vincent (qui peut dépanner à l'aile)...

