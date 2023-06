TRANSFERT. Top 14. Marcus Smith (Harlequins) : La piste Racing 92 abandonnée

L'ouvreur anglais Marcus Smith des Harlequins, ne rejoindra finalement pas les rangs du Racing 92 selon L'Equipe. Les discussions ont tourné court.

Alors que les discussions semblaient bien engagées, le jeune ouvreur anglais Marcus Smith, évoluant aux Harlequins, ne rejoindra finalement pas les rangs du Racing 92 selon L'Equipe. Au fil du temps, "les négociations se sont compliquées" et les dirigeants du Racing ont préféré mettre un terme à cette piste prometteuse. Le talentueux Marcus Smith avait pourtant fait le déplacement jusqu'aux installations du Racing, il y a quelques semaines, échangeant des mails d'accord et exprimant sa joie de rejoindre l'équipe à l'un de ses supposés futurs coéquipiers. Tout semblait indiquer que son arrivée était imminente alors qu'il lui restait une année contrat en Angleterre. Rugby. TRANSFERT. Marcus Smith en visite dans ce club ambitieux ! L'Anglais bientôt en Top 14 ?"Cependant, les va-et-vient incessants dans les pourparlers" ont fini par lasser les responsables du club francilien qui ont pris la décision de passer à autre chose. Désormais, le Racing 92 se tournera probablement vers d'autres opportunités sur le marché des transferts. Elle mise sur un nouvel entraîneur-chef, Stuart Lancaster, qui prendra les rênes la saison prochaine. Avant son arrivée, le club a déjà ajouté quelques noms prestigieux à ses rangs. Cela pourrait encore évoluer après la Coupe du monde.

On sait déjà que capitaine des Springboks, Siya Kolisi, fera son arrivée en provenance des Sharks, renforçant considérablement l'équipe. Il sera accompagné du Gallois Will Rowlands, ainsi que des Fidjiens Josua Tuisova et Wame Naituvi, qui apporteront une puissance de feu indéniable. D'autres mouvements ont également été enregistrés. James Hall, ancien Parisien, portera les couleurs du Racing. Il sera rejoint par son compatriote Tedder, qui quitte Perpignan. Pour rappel, Jordan Joseph fait également son retour après un prêt à Pau, accompagné de son coéquipier à Pau, Clovis Le Bail. RUGBY. Top 14. Pourquoi Josua Tuisova sera comme un poisson dans l'eau au Racing 92 ?Parmi les départs enregistrés, on compte Biyi Alo, Ali Oz et Jonathan Maiau, ainsi qu'Anton Bresler. Ben Volavola, l'ailier Asaeli Tuivuaka et Regan Grace, qui n'a malheureusement jamais pu faire ses débuts en raison d'une blessure, ont également quitté l'équipe. Le dernier départ en date est celui de Gelant, qui devrait rejoindre les Stormers. Cette décision permettra au Racing de continuer à se renforcer et de rechercher activement un nouvel ouvreur pour combler le vide laissé par le départ de Finn Russell.

Initialement, le Racing 92 avait prévu de s'appuyer sur Antoine Gibert et sur Tristan Tedder, pour occuper le poste d'ouvreur. Le club parisien avait libéré des fonds budgétaires pour réaliser une grosse signature tardive à l'ouverture. Smith semblait être l'homme idéal pour succéder à l'Ecossais. Malheureusement, les discussions se sont avérées plus complexes que prévu, et le transfert n'a pu se concrétiser. Le Racing 92 se tournera désormais vers de nouvelles opportunités sur le marché des transferts, tout en continuant à s'appuyer sur ses joueurs déjà présents. Notez que Boris Palu, Olivier Klemenczak, Francis Saili, Donovan Taofifenua, Christian Wade et Thomas Moukoro ont été prolongés.