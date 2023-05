Rugby. TRANSFERT. Marcus Smith en visite dans ce club ambitieux ! L'Anglais bientôt en Top 14 ?

Qui succédera au magicien Finn Russell à l’ouverture du Racing ? La réponse se trouve peut-être outre-Manche. Selon le Midol, l’international Marcus Smith visitait les installations du club francilien ce lundi.

Dan Carter, Jonathan Sexton, Finn Russell le numéro 10 du Racing 92 a été porté par les plus grands ouvreurs de notre époque ! Le prochain pourrait bien être l’international anglais Marcus Smith (21 sélections). Le joueur de 24 ans était en effet en visite du côté du Racing, selon les informations du Midi Olympique. “Une simple visite de courtoisie”, dit-on du côté du club français. Le salary-cap empêchant, toujours selon le club, une telle opération. Marcus Smith est sous contrat jusqu’au printemps 2024 avec le club des Harlequins. Il ne serait pas contre une aventure à l’étranger, si l’on en croit ses récentes déclarations dans la presse anglaise : “Mon but, c'est de remporter un jour la Champions Cup parce que c'est la compétition qui me fait rêver depuis que je suis tout petit. Or, il est difficile d'envisager actuellement un tel succès en Angleterre”. L’arrivée du technicien anglais Stuart Lancaster la saison prochaine du côté du Plessis-Robinson, est surement une motivation supplémentaire pour son compatriote.

RUGBY - Mais pourquoi autant de buzz autour de ce fameux Marcus Smith ?



Loin de la sobriété traditionnelle des ouvreurs anglais, Marcus Smith est un vrai dynamiteur. Il s’inscrit totalement dans la continuité du fantasque Finn Russell qui s’est engagé avec le club de Bath la saison prochaine. Il semble être le candidat idéal pour animer l’équipe du Racing 92. Si ce n’est pas pour la saison qui arrive, peut-être que les spectateurs du Top 14 verront débarquer le prodige anglais avec une année d’expérience en plus.

🎁 𝗔𝗻 𝗲𝗮𝗿𝗹𝘆 𝗖𝗵𝗿𝗶𝘀𝘁𝗺𝗮𝘀 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁 𝗮𝗻𝗱 𝗶𝘁'𝘀 𝗮 𝗕𝗜𝗚 𝗼𝗻𝗲! 🎁



A man who doesn't really need an introduction...



Welcome to #BathRugby, @Scotlandteam & @lionsofficial fly-half @finn_russell! 💙 pic.twitter.com/M4Lw6uDZVJ — Bath Rugby (@BathRugby) December 20, 2022

De multiples pistes

Le nom de Marcus Smith vient s’ajouter aux nombreuses rumeurs qui circulent sur le futur ouvreur ciel et blanc. Un temps annoncé, le Bordelais Matthieu Jalibert ne viendra pas car son contrat court jusqu’en 2025. Le nom de Beauden Barrett est également apparu dans la presse quelques semaines avant que les Toyota Verblitz n'annoncent son recrutement.

TOP 14. Quel tour de passe-passe prépare le Racing pour signer cet ouvreur de classe internationale ?Manie Libbok semble être la seule autre option valable pour le Racing 92. L’ouvreur international sud-africain de 25 ans (3 sélections) est sous contrat avec les Stormers jusqu’en 2024. Le joueur sort d’une saison pleine durant laquelle il a participé à 23 matchs avec sa franchise pour autant de titularisations. Il a même connu ses premières sélections avec les champions du monde springboks, lors de l’Autumn Nations Series 2023.