RUGBY - Mais pourquoi autant de buzz autour de ce fameux Marcus Smith ?

Pourquoi autant de ce buzz autant de ce Marcus Smith alors que l'Angleterre compte des joyaux à la pelle ? Éléments de réponse.

C'est l'histoire d'un p'tit gars né aux Philippines il y a maintenant 22 ans. Passé un parcours assez singulier, puis boudé par le XV de la Rose jusqu'à récemment, Marcus Smith est aujourd'hui champion d'Angleterre, international anglais et un Lion britannique. What else ? Attendez, ce n'est que le début...

Car vous avez forcément dû le remarquer, la hype autour de ce joueur est énorme. Jusqu'à dire qu'il est la future vedette du rugby anglais. En même temps, "Smudge" fait lever les foules et tous les amateurs de beau jeu comme personne aujourd'hui. C'est ainsi qu'au-delà de ses performances magnifiques cette saison, tout le monde ne parle que de ce garçon programmé pour régner sur le plus haut niveau, bientôt. Jusqu'à ce que Warren Gatland finisse par l'appeler avec les Lions Britanniques, donc, alors même que celui-ci venait de connaître sa 1ère sélection quelques jours plus tôt... Wow ! Mais alors pourquoi autant de ce buzz autant de ce joueur, alors que l'Angleterre compte des joyaux à la pelle ? Éléments de réponse.

Parce qu'il est le meilleur ouvreur anglais depuis 1 an

À son poste, trônent évidemment George Ford et Owen Farrell du côté du XV de la Rose. À eux deux, ces monstres sacrés du rugby anglais cumulent 170 capes et ne laissent aucune miette aux autres depuis l'arrivée d'Eddie Jones à la tête de la sélection. Sauf qu'on ne va pas se mentir, ni l'un ni l'autre ne sont réellement performants en sélection depuis 18 mois. Alors que de l'autre côté du périphérique, Marcus Smith sort d'une saison à 286 points en championnat avec les Harlequins, dont il a été le dépositaire du jeu, le joueur le plus dangereux, le buteur parfait ainsi que le cuisinier, l'intendant et le garagiste... Rien de plus logique, quoi !

Qu'il possède un style de jeu fantastique

Attendez, on n'en a pas fini avec Ford et Farrell ! Voilà, en plus de l'expérience, ces garçons-là ont beau être de véritables métronomes, le public britannique commence réellement à en avoir sa claque de supporter un ouvreur qui joue à 10 mètres de la ligne d'avantage, surtout depuis que l'équipe d'Angleterre n'est plus aussi dominatrice qu'elle ne l'était au Mondial 2019. Alors les afficionados ont commencé à se chercher un garçon capable de les faire rêver... En ce sens, même si Joe Simmonds et Jacob Umaga sont très bons, ils évoluent dans un registre un peu trop classique (le premier) où ne sont pas encore assez affirmés (le second). C'est donc naturellement que toute la lumière est revenue sur Marcus Smith, lui qui est un fantastique joueur de ballon, doté d'une technique individuelle irréprochable et d'un style peu commun : prises d'initiatives à outrance, grande élégance, pas de l'oie sur chaque situation de un contre un... D'ailleurs, il a tout de même inscrit 8 essais en 22 titularisations cette saison ! Bref, Smith a toutes les qualités pour être le joueur bankable par excellence. Pourvu que ça dure, la belle aventure...

Parce qu'il est enfin arrivé à maturité

Que Smith est une pépite, tout le monde le sait depuis 2017 et ses débuts en Premiership. En revanche, que Marcus est cet ouvreur complet capable de guider ses équipes comme un vrai chef, c'est un peu plus récent. Au vrai, même si la demi-saison 2019/2020 fut prometteuse, c'est définitivement cette année que l'enfant de Manille a franchi un cap, jusqu'à changer de dimension. Auparavant, on lui reprochait un peu les mêmes choses qu'à Louis Carbonel (qui l'avait d'ailleurs éteint lors de la finale du Mondial U20 2018), à savoir de n'être qu'un superbe attaquant en retard sur l'aspect stratégique, capable aussi de se trouer sur certains matchs. Mais aujourd'hui, l'Anglais semble avoir acquis une longueur d'avance sur son homologue français puisqu'il a énormément progressé dans la gestion du jeu lors des 12 derniers mois. Plus régulier, plus rassurant mais toujours aussi inspiré ballon en main et précis au pied, celui qui "sent le jeu" d'après Eddie Jones a même forcé le gourou australien à lui ouvrir les portes de sa sélection. C'est beau, c'est fort, c'est Smith !

Et qu'il a la gueule de l'emploi

Enfin, son look, son goût pour l'attaque, son visage poupon... tout est fait pour que le petit Marcus soit, en plus d'être un excellent joueur, une tête d'affiche ! Avec ses appuis de folie, son penchant pour les coups assez culottés mais aussi ses grosses joues et sa coupe de cheveux à la pointe de la mode, Smith a tout pour briller. Surtout qu'avoir un palmier sur la tête vous donne toujours une longueur d'avance sur les autres, c'est comme ça, ça ne se discute pas...