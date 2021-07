VIDEO. Marcus Smith décolle devant sa ligne d'en-but pour un essai de 90m

L'ouvreur anglais Marcus Smith a mis les cannes devant son en-but face aux Stormers pour un essai de près de 100m pour les Lions britanniques et irlandais.

Avant de se frotter aux Springboks, les Lions britanniques et irlandais ont révisé leurs gammes face aux franchises sud-africaines. Après les Sharks, la sélection coachée par Warren Gatland était opposée cette semaine aux Stormers. Une nouvelle formalité pour les Lions qui ont remporté ce match 49 à 3 avec des réalisations de Beard, Cowan-Dickie, Hill, Conan, Fagerson, Rees-Zammit et Simmonds. Les avants ont pris les choses en main dans cette partie. Le Gallois Rees-Zammit a en effet été le seul 3/4 à inscrire un essai. Il doit sa réalisation à ses cannes de feu mais aussi au formidable travail de Marcus Smith au début de l'action. Suite à une pénalité rapidement jouée devant l'en-but, l'ouvreur anglais n'a pas hésité à attaquer. Après un petit saut de cabri, il a déposé plusieurs défenseurs avant de servir l'ailier aux abords de la ligne médiane. La différence était faite et Rees-Zammit n'a eu aucun mal à entrer en Terre promise. Une réalisation à retrouver à partir de 7'10.