TRANSFERT. TOP 14. La Section Paloise sur le point de tenter un énorme pari en numéro 10 ?

Pour remplacer l'Anglais Zack Henry, en partance pour la capitale, la Section aurait fait une offre à un ouvreur gallois très talentueux. Mais si souvent blessé...

Du côté de Pau, le jeu des chaises musicales risque de se poursuivre. Après Antoine Hastoy lors de la dernière intersaison, c'est l'ouvreur titulaire de la Section qui devrait la quitter lors de la prochaine. En effet, comme évoqué par le Midi Olympique depuis quelque temps, Zack Henry va vraisemblablement rejoindre le Stade Français à l'été 2023. Garçon tourné vers l'offensive et doté d'un bon pied gauche, il a inscrit 115 points depuis le début de la saison et manquera clairement aux Palois, qui avaient fait de lui leur chef d'orchestre cette année.

Top 14. 7 passes, des relais parfaits... l'essai de 100 mètres de Pau est-il le plus beau de la saison ?

En partant de ce principe, les Béarnais se sont d'ores et déjà mis en quête d'un ouvreur pour la saison prochaine. Et toujours selon le Midol, ils auraient démarché l'international gallois Gareth Anscombe. Le Néo-Zélandais de naissance, 35 capes avec le Pays de Galles, est un joueur talentueux, inspiré et doté d'un bon pied. Polyvalent, il évolue également aussi bien en 10 qu'à l'arrière et fait partie, pour l'anecdote, de cette génération 91 dorée des NZ, championne du monde U20 en 2011 aux côtés des Beauden Barrett, Brodie Retallick, Ben Tameifuna... Le hic ? C'est que le garçon est très souvent blessé, et régulièrement de manière grave. Après de grosses blessures aux genoux qui l'ont tenu éloigné des terrains pendant des mois et des mois ces dernières années, Anscombe avait son retour il y a peu avec les Ospreys, puis les Gallois durant cette tournée d'automne. Mais il s'est a nouveau durement abîmé l'épaule et manquera notamment le prochain 6 Nations...

PAYS DE GALLES. Gareth Anscombe, de perdu pour le rugby à héros national

À voir, donc, si les Palois et l'ouvreur de 31 ans trouveront un terrain d'entente. En tous cas, le contrat de ce dernier se termine en juin prochain et, au vu de la conjoncture actuelle outre-Manche, il y a fort à parier qu'Anscombe réfléchisse avec attention à la proposition qui lui aurait été faite...