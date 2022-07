PAYS DE GALLES. Gareth Anscombe, de perdu pour le rugby à héros national

Ce samedi, Gareth Anscombe a offert la victoire aux siens face à l'Afrique du Sud grâce à une transformation en coin. Une superbe histoire, pour celui qui a vécu des années de galère...

Sans aucun doute l'une des belles histoires de l'année. Ce samedi, le Pays de Galles réalisait une performance historique, en battant pour la première fois de son histoire l'Afrique du Sud sur ses terres. Un succès glané grâce à un essai en coin de Josh Adams à deux minutes de la fin, et transformé par l'ouvreur remplaçant du Pays de Galles, Gareth Anscombe (13-12). Ce dernier avait également passé une pénalité quelques minutes avant. Un moment de gloire dont se souviendra pendant longtemps le joueur des Ospreys, qui est passé par des années de galère...

RESUME VIDEO. Fin de match folle : le Pays de Galles s'offre un succès historique en Afrique du SudOriginaire de Nouvelle-Zélande, l'ouvreur s'est vite imposé du côté de Cardiff, avant d'être appelé par Warren Gatland à seulement 24 ans. S'en suit une carrière assez riche, avec notamment une Challenge Cup en 2018, et un Grand Chelem en 2019 (dont il fut l'un des principaux acteurs). Malheureusement, une grave blessure subie en 2019 face à l'Angleterre l'éloigna des terrains pendant plus de deux ans ! Un long chemin de croix, durant lequel il est question qu'Anscombe ne puisse plus jamais courir. Mais voilà, après de multiples opérations, l'ouvreur gallois se remet petit à petit, jusqu'à faire son retour sur les terrains le 26 septembre 2021. Un come-back incroyable donc, qui a vu son apogée ce week-end, face à l'Afrique du Sud.

