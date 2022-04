TRANSFERT. TOP 14. Et si Semi Radradra revenait au RCT ?

Toulonnais, vous en avez rêvé : votre club va peut-être le faire. Le RCT, en quête d'un centre de gros calibre, aurait en effet pris contact avec Semi Radradra.

Amis toulonnais, vous en avez rêvé : votre club va peut-être le faire. On ne parle pas d'une statue construite à l'effigie de Jonny Wilkinson devant Mayol, non, ni même de l'embauche de Sonny Bill Williams en tant que préparateur physique, mais plutôt du retour (sur le terrain) d'une ancienne vedette du club. En effet le RCT, en quête d'un centre de calibre international, aurait pris contact avec Semi Radradra, comme l'a révélé le média britannique The Rugby Paper. Mais le Fidjien est sous contrat, vous vous dîtes ! C'est vrai, sauf que si vous n'avez pas suivi le feuilleton qui se trame en Angleterre, on vous le donne en mille : c'est la pagaille financière.

De fait, de nombreux clubs vont devoir trouver des solutions pour faire rentrer tous leurs contrats dans le (nouveau) salary cap, et cela passe, malheureusement, par dégraisser son effectif de ses plus gros salaires. Ce dont Semi Radradra fait évidemment partie à Bristol, avec ses 500 000£ perçus par an. Là, Toulon viendrait donc d'entrer dans la danse pour le faire (re)venir sur la Rade, lui qui on le rappelle, avait disputé la saison 2017/2018 du côté du Var (23 matchs, 4 essais). Si la piste serait bel et bien sérieuse selon nos informations, notez que les prétentions salariales de Radradra ne risquent pas d'être celles d'un ami, tandis que le Stade Français, lui aussi à la recherche d'un numéro 13 de ce profil et ayant déjà connu l'Hexagone, pourrait aussi se positionner très bientôt.

Toujours est-il que si le coup de poker venait à aboutir, Toulon se retrouverait avec une paire de centres Radradra - Waisea. Pas besoin d'en dire plus...