TRANSFERT. Top 14. Attention à l'exode massif : 16 joueurs en fin de contrat à Clermont !

C'est le nombre impressionnant de joueurs qui seront en fin de contrat à Clermont à la fin de la saison. L'ASM, qui a déjà vu Parra et Lopez partir, pourrait connaître une vague massive de départs. On parle ici de joueurs importants comme Penaud, Lee, Yato, etc. La liste est longue. Les discussions promettent d'être animées. Et il n'est pas certain que la formation auvergnate puisse conserver tout le monde.