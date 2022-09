TRANSFERT. TOP 14. Clermont prépare déjà l'après Penaud avec du (très) lourd dans le viseur

Selon un média britannique, un international anglais serait dans le viseur de Clermont, en cas de départ de Damian Penaud la saison prochaine. Son nom ? Jack Nowell.

Depuis maintenant plusieurs semaines, le dossier Damian Penaud ne cesse d'agiter le marché des transferts. En fin de contrat en juin prochain du côté de l'ASM, l'ailier intéresserait de nombreuses écuries du Top 14, comme Toulouse, Bordeaux ou La Rochelle. Et même si l'international de 26 ans est au club depuis 2014, la tendance est clairement à un départ, au vu notamment des dernières saisons décevantes des Jaunards. De son côté, Clermont veut mettre les bouchées doubles pour le conserver, mais prépare tout de même un éventuel départ de Damian Penaud. Pour ce faire, le champion de France 2017 souhaiterait enrôler un ailier de classe mondial, capable de faire des différences sur chacun de ses ballons. Et selon le média britannique The Rugby Paper, le club auvergnat aurait déjà un nom en tête : Jack Nowell.

POINT TRANSFERT. Top 14. Trois clubs dont Toulouse lorgneraient Damian Penaud, Jalibert veut partir ?À 29 ans, celui qui évolue actuellement à Exeter ne serait pas contre l'idée de découvrir le championnat de France, comme l'indique le journal anglais. Capé à 42 reprises avec le XV de la Rose, Jack Nowell pourrait donc débarquer en Auvergne après la Coupe du Monde 2023, pour pallier le départ de Damian Penaud. Néanmoins, aucun réel contact n'a encore été établi entre les deux parties, toujours selon The Rugby Paper. À voir donc comment se poursuit cette affaire dans les prochaines semaines, mais une chose est certaine : en cas de départ de Penaud, l'arrivée de Nowell serait un (très) beau lot de consolation pour les supporters de l'ASM. Pour rappel, ce même journal britannique annonçait il y a quelques semaines que Jack Nowell pourrait quitter Exeter dès la saison prochaine... Pour le Top 14 !

