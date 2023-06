TRANSFERT. TOP 14. À peine arrivé, cet international quitte déjà le Racing 92

Arrivé en 2022, l'international sud-africain Warrick Gelant (13 sélections) va quitter le Racing 92 cet été, afin de rejoindre son ancien club, les Stormers.

Une saison et puis s'en va, voilà comment l'on pourrait résumer le passage de Warrick Gelant au Racing 92. International aux 13 sélections chez les Springboks, l'arrière polyvalent n'a jamais convaincu du côté des Hauts-de-Seine. Très peu en vue lors de ses débuts, il a dû vite se contenter d'être la doublure de Max Spring, titulaire indiscutable au poste de numéro 15. D'ailleurs, Gelant n'a disputé que 893 minutes sous le maillot ciel et blanc, pour 10 titularisations (0 essai inscrit). Un bilan plus que moyen, qui a poussé le Racing 92 à libérer le joueur de 28 ans. Un passage raté pour le natif de Knysna, qui va néanmoins pouvoir rebondir du côté des Stormers, club par lequel il est passé de 2020 à 2022. D'ailleurs, ce dernier retrouvera en Champions Cup deux clubs du championnat de France : La Rochelle, et le Stade Français.

Tu ne seras resté qu’une saison au club mais tu l’auras marqué par ton professionnalisme !



— Racing 92 (@racing92) June 25, 2023

POINT TRANSFERTS. Top 14/Pro D2. Un All Black à Toulouse, une pépite au Racing 92, Patchell en Pro D2 ?Hormis Gelant, le Racing 92 devrait enregistrer cet été les départs de plusieurs 3/4, à commencer par l'ouvreur écossais Finn Russell. Mais ce n'est pas tout, puisqu'Iribaren (La Rochelle), Tuivuaka (Brive), Dupichot et Grace devraient eux aussi mettre les voiles. Des départs qui seront palliés par de nombreuses recrues, comme James Hall (Stade Français), Clovis Le Bail (Pau), Tristan Tedder (Perpignan), Josua Tuisova (Lyon), Wame Naituvi (Mont-de-Marsan), ou encore la pépite du rugby anglais, Henry Arundell (London Irish).

