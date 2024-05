TRANSFERT. Surprise : Louis Carbonel finalement en partance pour un cador du Top 14 ?

Lassé de la situation montpelliéraine et courtisé vivement par Paris, Louis Carbonel pourrait rejoindre la capitale cet été.

Le demi d’ouverture de 25 ans est sous contrat jusqu’à 2025 et Bernard Laporte avait stipulé il y a quelques mois qu’il ne laisserait pas partir l’un de ses talents préférés, vous dîtes ? C’est vrai, mais dans le rugby professionnel, tout va trop vite…

Ainsi, d’après les informations similaires d’Actu Rugby et de Midi Olympique, le minot de la Rade se rapprocherait fortement de Paris en vue de la saison prochaine. En cause, la situation du MHR, 13ème du Top 14 et qui croule sous les polémiques.

Tout cela aurait petit à petit mis un coup dans la croyance qu’à Carbonel dans le projet du club. Moins impliqué selon certaines sources, celui qui compte 5 capes en Bleu pourrait donc céder à la tentation parisienne et à Laurent Labit, dont vous n’apprendrez probablement pas qu’il lui fait les yeux doux depuis de longs mois.