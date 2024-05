RUGBY. TRANSFERT. Narbonne prépare déjà un recrutement estampillé Top 14 en cas de montée en Pro D2

Narbonne face à Montauban pour une place en Pro D2 ! Le RCN cible des joueurs du Top 14 pour renforcer son équipe. Découvrez les ambitions de recrutement du RCN.

VIDÉO. 25 ans après, le Stade Niçois prend le meilleur sur Narbonne et file en Pro D2Battu en finale de Nationale par Nice, Narbonne n'a pas encore dit au-revoir à la Pro D2. En effet, le RCN a encore une ultime chance d'accéder à la deuxième division : l'Access-match. Cette rencontre passerelle entre le Top 14 et la Pro D2 existe aussi à l'échelon inférieur. Une aubaine pour les Narbonnais.

Le 2 juin prochain, ces derniers accueilleront Montauban, avant-dernier à l'issue de la phase régulière de Pro D2, avec l'espoir d'accéder à l'élite. Sur un match sec, avec un public acquis à sa cause, tout est possible pour la formation audoise.

Et ça, ses dirigeants l'ont bien compris. C'est pourquoi ils s'activent en coulisse pour peaufiner le recrutement de la saison prochaine. Selon L'Indépendant, Narbonne vise plusieurs joueurs de Top 14 pour renforcer son groupe. Trois éléments de l'USAP seraient dans leur viseur.

A commencer par Mattéo Rodor, formé au sein du club catalan, et aligné à treize reprises cette année mais seulement trois fois comme titulaire. Il a la particularité de pouvoir jouer aux deux postes de la charnière. Mais la concurrence est rude avec l'Italie Allan et Mcintyre notamment.

Nos confrères indiquent qu'il pourrait être prêté par l'USAP tout comme le deuxième ligne Samuel M’Foudi. A 22 ans, cet ancien international U20 n'a pas encore fait son trou à Perpignan avec seulement deux matchs de Challenge Cup au compteur en deux saisons. Il semblerait cependant que les sang et or comptent sur lui pour l'avenir.

A l'inverse, Afusipa Taumoepeau n'entre plus dans les plans catalans. A 34 ans, il n'aurait cependant pas encore envie de raccrocher les crampons. Son expérience au centre pourrait être un plus pour aider Narbonne à se maintenir en cas de montée. Sans oublier qu'il peut évoluer à l'aile et à l'arrière. S'il a été retenu pour la coupe du monde en 2023, on peut penser qu'il sera désormais à disposition du RCN toute la saison.

L'Indépendant ajoute que rien n'a encore été signé pour ces trois éléments. Cependant, les négociations seraient plus avancées sur le cas d'un ancien de la maison, Grégory Fichten. Le pilier de Montpellier a évolué à Narbonne entre 2009 et 2016 avant de rejoindre le MHR. Il y a connu des hauts et des bas.

A 33 ans, il pourrait retrouver son club formateur pour boucler la boucle. Il est en fin de contrat dans l'Hérault où les Cistes se préparent à jouer de leur côté un autre match de barrage face au finaliste de la Pro D2. Lequel reste encore à connaître.