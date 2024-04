RUGBY. Entre rumeur de départ à Clermont et démenti, Domingo Miotti agite le marché des transferts en Top 14

Domingo Miotti pourrait quitter Oyonnax pour Clermont selon le Midol. À 27 ans, l'ouvreur argentin est au cœur d'une rumeur de transfert brûlante.

Comme souvent, le marché des transferts rugbystiques nous offre une fois de plus son lot de rumeurs, aussi juteuses qu’un plaquage bien senti un jour de derby. Selon les informations du Midi Olympique, Domingo Miotti, l'ouvreur argentin d’Oyonnax, serait sur le point de faire ses valises direction Clermont.

À 27 ans, ce demi d'ouverture passé par les Jaguares et le Super Rugby a déjà un CV bien garni, avec des passages remarqués à la Western Force et aux Glasgow Warriors avant de poser ses crampons en France.

Depuis son arrivée en juillet dernier chez les rouge et noir de l'USO, Miotti n’a pas tardé à marquer son territoire, et pas que par ses 143 points inscrits à la faveur de 17 matchs joués en Top 14, dont 15 comme titulaire.

Mais alors, Clermont ? Vraiment ? Après les arrivées récentes de Belleau, Plisson, et Urdapilleta, l’ASM montre qu’elle n’a pas peur de redessiner sa ligne d’ouverture, et Miotti pourrait bien être le prochain demi d'ouverture de l'ASM.

Pour rappel, Jules Plisson jouera à Provence Rugby l'année prochaine. Tandis que Zack Holmes débarque à Oyonnax en provenance de l'UBB. Un vrai jeu de chaises musicales. Sans oublier que le Puma Urdapilleta n'est plus très jeune (38 ans). Engagé jusqu'à la fin de la saison avec Clermont, il pourrait cependant prolonger.

Mais rien n'est encore officiel et une potentielle arrivée de son compatriote Miotti pourrait faire pencher la balance. Du côté d'Oyonnax, on fait les gros yeux. Via un communiqué, on s’étonne, rappelant que Miotti est sous contrat jusqu’en 2025 et qu’il compte bien dans les plans pour la saison prochaine.

✏️ Le club s'étonne des rumeurs parues ce jour sur @RugbyramaFR concernant un éventuel départ de notre ouvreur 𝗗𝗼𝗺𝗶𝗻𝗴𝗼 𝗠𝗜𝗢𝗧𝗧𝗜 en fin de saison. Nous rappelons que le joueur est sous contrat jusqu'au 30 juin 2025 et qu'il compte sur l'🇦🇷 pour la prochaine saison. — Oyonnax Rugby (@OyonnaxRugby) April 16, 2024

Mais dans le rugby, comme dans la vie, les certitudes d'aujourd'hui peuvent devenir les transferts de demain. D'autant que l'USO est un dans une position très inconfortable en Top 14. Lanterne rouge du championnat, la formation de l'Ain n'est mathématiquement pas encore en Pro D2. Mais la tache s'annonce rude pour le maintien.