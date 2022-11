TRANSFERT. Quels Springboks champions du monde pourraient débarquer en Top 14 ?

À la veille de la coupe du Monde, les clubs du Top 14 préparent déjà leur recrutement pour l'après-Mondial. Plusieurs joueurs sud-africains sont ciblés.

Nous le savons tous, les clubs de Top 14 aiment les Sud-Africains, et ces derniers aiment également notre championnat. À l'heure actuelle, le championnat de France est sûrement le plus attractif, autant financièrement que sportivement. Profitant d'un certain déclin de la Premiership, le Top 14 accueille les meilleurs joueurs de la planète dans ses filets, et ce n’est pas pour déplaire aux fans.

De nouveaux Boks vont poser leurs valises en France

Parmi les nouvelles têtes qui évolueront en Top 14, il se peut que le pilier international springbok Thomas Du Toit choisisse Lyon comme point d’arrivée. En effet, le joueur de 27 ans, aux 13 sélections, a reçu une offre du LOU il y a maintenant plusieurs semaines, et serait sur le point d’accepter dans les prochains jours. Le champion du monde 2019 a aussi été courtisé par Bath, mais la crise économique de la Premiership pourrait s’avérer être un frein à la venue du joueur. De plus, ce dernier connait déjà le Top 14, avec un séjour-éclair du côté du Stade Toulousain, en tant que joker médical de Cyril Baille. Finalement, il fut appelé dans la squad des Sud-Africains pour remplacer Trevor Nyakane, ce qui ne lui a laissé que quelques jours pour profiter de notre championnat. Ce ne serait alors que partie remise, pour un profil de pilier polyvalent, qui risque également de faire partie de la prochaine Coupe du Monde en France. TRANSFERT. Le capitaine des Springboks Siya Kolisi va-t-il débarquer chez un cador du Top 14 ?Ensuite, le Racing 92 continue son mercato XXL, et après l’officialisation de Tuisova dans la capitale, Jacky Lorenzetti serait heureux de faire venir le capitaine emblématique des Boks, Siya Kolisi. Après la venue de Warrick Gelant et Trevor Nyakane chez Franciliens, le Racing frapperait fort. En effet, si Lauret et Leroux mettent un terme à leur carrière, Siya Kolisi serait un remplaçant de luxe. Le joueur qui compte 50 sélections chez les Springboks est une référence mondiale à son poste, et pourrait intéresser n’importe quel club de l’Hexagone. Encore faut-il tomber d’accord sur le salaire et sur les conditions de sa venue. Le joueur sera, nous le savons d’ores et déjà, un des leaders de l’Afrique du Sud pour la prochaine Coupe du Monde. RUGBY. Top 14. Après Vakatawa, deux autres Tricolores vers une fin de carrière ?Restons dans les coins, car le Stade Français a officialisé la venue de Vincent Koch, pour la fin de saison au minimum. Le pilier aux 39 sélections évoluait aux Wasps, mais ces derniers ont été placés en redressement financier, ce qui a causé le départ de nombreux cadres. De plus, Koch sera confronté aux Bleus ce samedi au Vélodrome de Marseille, sur le banc des remplaçants. TRANSFERT. Top 14. Vincent Koch, Paolo Odogwu et Peniasi Dakuwaqa débarquent à ParisOn sait aussi que les frères Jean-Luc ou Daniel Du Preez ont été plusieurs fois envoyés en Top 14 par la presse anglaise. Débarqueront-ils finalement après le Mondial ? Le talonneur Malcolm Marx, remplaçant face au XV de France samedi intéresserait Clermont tandis que Pieter-Steph du Toit, titulaire à Marseille, pourrait se laisser tenter par une aventure dans l'Hexagone après le Mondial.

Les Springboks et le Top 14, une recette qui fonctionne ?

Ces dernières années, le Top 14 a été marqué par un fort afflux de joueurs sud-africains dans les rangs des formations tricolores. En parfait exemple, nous pouvons citer Montpellier, véritable fief pour ces joueurs pendant plusieurs années. Rappelons-nous des Du Plessis, Spies, Pollard ou encore Serfontein. Ces joueurs ont plus ou moins marqué l’histoire du club, mais ont dans l’ensemble, suscité beaucoup de critiques. En effet, comment mesurer l’impact des Sud-africains sur notre championnat ? Si plusieurs d’entre eux ont fait le choix de se naturaliser, pour le plus grand bonheur du XV de France, comme Claassen, Spedding ou encore Willemse plus récemment, d’autres n’ont pas fait l’unanimité. À l’image de Handre Pollard, le plus gros salaire de notre Top 14 la saison passée. Le buteur des Springboks, arrivé à Montpellier après son sacre mondial en 2019, n’a jamais convaincu les fans, ni même le club qui l’a remercié cet été. Maître à jouer des Springboks, Handre Pollard sera-t-il le grand ouvreur que le MHR attend ?Dans le même sens, Eliott Jantjies n’avait lui non plus pas fait l’unanimité du côté de Pau comme joker médical d'Antoine Hastoy. L’ouvreur, actuellement en désintox suite à des addictions, n’aura joué que 3 petits matchs sous les couleurs béarnaises, avant de plier bagage. A contrario, des Springboks ont marqué notre championnat de leurs passages, nous pouvons citer le génial Cheslin Kolbe, joueur du RCT qui a illuminé le Stade Toulousain de toute sa splendeur. Puis, le féroce deuxième ligne Bakkies Botha, qui fut de l’épopée toulonnaise avec les galactiques. Mais encore l’emblématique capitaine de ces mêmes Varois, Joe van Niekerk ou même Enrico Januarie avec la Rochelle. Si on devait tirer une conclusion, nous pourrions dire que le bilan est mitigé, d’une part des talents ont éclaboussé le Top 14 de leurs exploits, et de l’autre des joueurs sans véritable motivation qui n’ont jamais trouvé de repères en France. Mais attention, les recrues post Coupe du Monde sont à double tranchant, soit ça passe, soit ça casse. RUGBY. INSOLITE. Joe van Niekerk est méconnaissable depuis qu'il vit dans la jungle !