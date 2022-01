RUGBY. INSOLITE. Joe van Niekerk est méconnaissable depuis qu'il vit dans la jungle !

L'ancien joueur de Toulon et de l'Afrique du Sud Joe van Niekerk vit désormais au Costa Rica où il dirige une ferme biologique. Un changement de vie radical.

Joe van Niekerk, un Springbok dans la jungleSouvenez-vous, en 2020 nous évoquions le choix (très) insolite de Joe van Niekerk. L'ancien Springbok et joueur de Toulon avait choisi de prendre la direction du Costa Rica. Non pas pour se la couler douce sous les palmiers, mais bien pour y vivre. Un choix de vie qui l'a totalement transformé. Comme il y a deux ans, Rugby Pass a pris des nouvelles de celui qui a porté le maillot de l'Afrique du Sud à plus de 50 reprises. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a beaucoup changé. Selon le site anglais, l'ancien membre du pack sud-africain a perdu pas moins de 15 kilos. "Il dirige une ferme biologique, vit une retraite spirituelle et dit qu'il a trouvé la paix après avoir remis en question son identité après sa retraite."

Huit après avoir raccroché les crampons, et après avoir voyagé en voyage en camping-car dans le monde, il a finalement posé ses valises au Costa Rica. C'est là-bas qu'il a trouvé sa place, loin du rugby professionnel. "Nous organisons différents parcours de transformation pour les gens et, honnêtement, je ne peux pas vous dire la joie que cela apporte. Quand vous voyez quelqu'un arriver ici fatigué mentalement et physiquement et repartir revitalisé, je me rends compte que je suis au bon endroit." S'il a travaillé son mental, il n'a pas non plus laissé de côté son corps. Il semble plus affuté que jamais physiquement et mentalement.