TOP 14. TRANSFERT. Quel avenir pour Jon Echegaray, l’étoile montante de l’UBB barrée par les stars ?

L’excellent Jon Echegaray quittera-t-il l’UBB cet été ? On craint que oui, malgré le talent qui s’annonce immense de l’arrière de 19 ans.

Comme quoi dans ce sport plus qu’ailleurs encore peut-être, tout peut changer en quelques semaines seulement.

Capitaine des Espoirs de l’UBB mais trop régulièrement blessé, Jon Echegaray semblait se diriger vers un prêt en ProD2 la saison prochaine, il y a encore peu de temps.

A ce propos, comme rapporté par Midi Olympique, l’arrière de 19 ans faisait savoir que si tel était le cas, il ne se verrait nul part ailleurs qu’à Biarritz, son ancien club, situé à 2 pas de la maison familiale.

Mais ces dernières semaines, donc, la situation a bien changée pour le natif de Bidart. Lancé dans le grand bain du Top 14 avec l’UBB, Echegaray a réalisé 2 performances très prometteuses face à Bayonne puis Perpignan, inscrivant au passage 2 essais.

Avant de régaler avec France U20 lors des 2 derniers matchs du Tournoi des 6 Nations. Résultat, l’arrière très inspiré espère mieux qu’un prêt en ProD2 la saison prochaine. A raison.

Mais à Bordeaux, son pote du Pays Basque et compère des U20 Xan Mousques va débarquer l’été prochain, alors que les Buros, Bielle-Biarrey, Penaud, Retière et consorts seront toujours là. Dès lors, restera-il à l’UBB, où son contrat court jusqu’en 2026 ? Ou s’en ira-t-il en prêt vers un autre club du Top 14 ?

A ce stade, Midi Olympique n’en sait pas plus que nous. Mais on est certain que le cas Echegaray mérite d’être évoqué, au regard du talent du garçon capable également d’évoluer à l’aile…