TRANSFERT. Promu, Vannes s’active pour exister en Top 14 et recrute 2 éléments forts de l’élite

Vannes a officialisé l’arrivée de Filipo Nakosi. En attendant celle de Francis Saili. Petit à petit, l’effectif de Top 14 prend forme.

Fraîchement promu en Top 14, Vannes va bénéficier d’une dizaine de jours supplémentaires pour continuer son marché. Le club breton doit en effet renforcer son effectif pour ne pas jouer les victimes expiatoires en première division.

D’autant que La Rabine va perdre une bonne dizaine de joueurs de l’effectif professionnel à l’intersaison. Alors, le petit poucet cible des joueurs rompus aux joutes du Top 14 pour se renforcer.

Le club a ainsi officialisé ce lundi la signature de Filipe Nakosi, l’homme aux 38 essais en première division. A 32 ans, il quitte Castres pour ce qui devrait être un ultime défi.

Mais ce n’est pas tout ! Si toutes les officialisations sont encore attendues, Vannes devrait aussi enregistrer l’arrivée du All Black du Racing 92, Francis Saili. A 33 ans, l’ancien biarrot en a encore dans le ventre et devrait venir densifier un milieu de terrain qui sera orphelin du gaillard uruguayen Andres Vilaseca.

Dans le même temps, Midi Olympique confirmait que le promu ne lâche pas l’affaire sur le dossier Mako Vunipola. Si rien n’est encore acté, cela semble en bonne voie pour que l’Anglais à la carrière XXL rejoindre la Bretagne durant l’été.

A ses côtés, il pourrait retrouver Kitione Kamikamica, qui va amener sa puissance derrière la mêlée bretonne, mais aussi les valeurs sûres de ProD2, Van der Meerwe (2ème ligne) et Iñaki Ayarza.

Le joueur chilien, qui a participé à la coupe du monde 2023, présente un profil physique et polyvalent, puisque capable d’évoluer à l’aile, comme à l’arrière et au centre. Un recrutement qui commence donc à avoir de la gueule. Et l’on sait qu’il en faudra, pour résister aux joutes du Top 14 pendant 10 mois…